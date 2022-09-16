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Стиль життя

"Тіло, Тіло, Тіло". Чи варто дивитися фільм із ексбойфрендом Кім Кардаш'ян у головній ролі

Фільм "Тіло, тіло, тіло" 2022 фото

Давно на екрани не виходили фільми у жанрі молодіжних жахів. Щоправда, це знову не він.

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У середині вересня 2022 року в Україні стартував показ молодіжного трилера "Тіло, тіло, тіло", головна пам'ятка якого — участь у проєкті Піта Девідсона — відомого стендапера і донедавна близького друга та коханого Кім Кардаш'ян, чиї стосунки тривали близько дев'яти місяців і закінчилися незадовго до виходу фільму в США (на початку серпня). До речі, за чутками, зйомки в цьому фільмі стали причиною частих сварок Піта Девідсона та Кім Кардаш'ян. Крім того, закохані змушені були розлучатися на довгий час, оскільки знімальний процес проходив в Австралії і, як стверджували таблоїди, займали багато часу коханого Кім.

Незадовго до закінчення зйомок Кім Кардаш'ян відвідувала бойфренда в Австралії, де вони провели кілька романтичних днів, а через кілька тижнів пара розпалася.

Фільм "Тіло, тіло, тіло" 2022 фото Fullscreen

Режисеркою фільму виступила нідерландська акторка Халіна Рейн, яка зібрала на знімальному майданчику зграйку мало відомих молодих акторів. Зйомки стрічки проходили в межах інтер'єрів маєтку.

Сюжет фільму розповідає історію, яка починається з приїзду однієї з подруг господаря маєтку Чарльза (Піт Девідсон), що приєднується до компанії хлопців, які зібралися добре повеселитися в очікуванні урагану. Через короткий час господаря будинку знаходять із перерізаним горлом.

Трейлер фільм "Тіло, тіло, тіло" 2022 фото

Загалом фільм витриманий у традиціях і межах жанру молодіжного трилера із застосуванням режисерських і сценарних прийомів, покликаних злякати в "потрібних" моментах. Інтрига стрічки стримує увагу глядачів до останнього епізоду.

Із позитивних моментів, які можна відзначити під час перегляду фільму, — ностальгія з хоум-паті, в яких кожен із нас хоч раз брав участь у період шкільних чи студентських років, а може, й пізніше. Також можна порадіти з того, що для нас такі події закінчилися менш драматично. Та й саундтрек викликає позитивні емоції та бажання зібрати друзів удома приготувати алкогольні коктейлі.

Тож чи варто дивитися фільм "Тіло, тіло, тіло"?

Так, якщо:

  • Вам подобається Піт Девідсон
  • Вам подобаються домашні вечірки і в вас ностальгія за квартирниками
  • Вам загалом подобаються молодіжні трилери

Ні, якщо:

  • У вас є на що витрачати час.