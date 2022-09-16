"Тіло, Тіло, Тіло". Чи варто дивитися фільм із ексбойфрендом Кім Кардаш'ян у головній ролі

Давно на екрани не виходили фільми у жанрі молодіжних жахів. Щоправда, це знову не він.

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У середині вересня 2022 року в Україні стартував показ молодіжного трилера "Тіло, тіло, тіло", головна пам'ятка якого — участь у проєкті Піта Девідсона — відомого стендапера і донедавна близького друга та коханого Кім Кардаш'ян, чиї стосунки тривали близько дев'яти місяців і закінчилися незадовго до виходу фільму в США (на початку серпня). До речі, за чутками, зйомки в цьому фільмі стали причиною частих сварок Піта Девідсона та Кім Кардаш'ян. Крім того, закохані змушені були розлучатися на довгий час, оскільки знімальний процес проходив в Австралії і, як стверджували таблоїди, займали багато часу коханого Кім.

Незадовго до закінчення зйомок Кім Кардаш'ян відвідувала бойфренда в Австралії, де вони провели кілька романтичних днів, а через кілька тижнів пара розпалася.

Режисеркою фільму виступила нідерландська акторка Халіна Рейн, яка зібрала на знімальному майданчику зграйку мало відомих молодих акторів. Зйомки стрічки проходили в межах інтер'єрів маєтку.

Сюжет фільму розповідає історію, яка починається з приїзду однієї з подруг господаря маєтку Чарльза (Піт Девідсон), що приєднується до компанії хлопців, які зібралися добре повеселитися в очікуванні урагану. Через короткий час господаря будинку знаходять із перерізаним горлом.

[ + – ] Трейлер фільм "Тіло, тіло, тіло" 2022 фото

Загалом фільм витриманий у традиціях і межах жанру молодіжного трилера із застосуванням режисерських і сценарних прийомів, покликаних злякати в "потрібних" моментах. Інтрига стрічки стримує увагу глядачів до останнього епізоду.

Із позитивних моментів, які можна відзначити під час перегляду фільму, — ностальгія з хоум-паті, в яких кожен із нас хоч раз брав участь у період шкільних чи студентських років, а може, й пізніше. Також можна порадіти з того, що для нас такі події закінчилися менш драматично. Та й саундтрек викликає позитивні емоції та бажання зібрати друзів удома приготувати алкогольні коктейлі.

Тож чи варто дивитися фільм "Тіло, тіло, тіло"?

Так, якщо:

Вам подобається Піт Девідсон

Вам подобаються домашні вечірки і в вас ностальгія за квартирниками

Вам загалом подобаються молодіжні трилери

Ні, якщо: