Платье-торт и наряд учительницы. Топ-5 худших образов "Эмми-2022" (фото)

На церемонии "Эмми" некоторые знаменитости появились в максимально странных нарядах.

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Недавно в Лос-Анджелесе (США) состоялась ежегодная церемония вручения престижной телевизионной премии "Эмми", где знаменитости показывали роскошные наряды. Традиционно не всем удалось продемонстрировать безупречный вкус и восхитить публику эффектным выходом в свет. Фокус собрал самые неудачные образы звездного мероприятия.

Джулия Гарнер

Звезда сериала "Изобретая Анну" Джулия Гарнер получила "Эмми" за лучшую драматическую роль второго плана в фильме "Озарк". При всех очевидных актерских талантах знаменитости для церемонии она выбрала неудачный наряд — бархатное черное платье Gicci с объемной цветочной вышивкой с вырезом в виде ромба на животе. И если на шоу Алессандро Микеле этот же образ смотрелся выигрышно за счет акцентных перчаток кислотного цвета и инопланетянских очков, здесь аксессуары совершенно не подошли к платью.

[ + – ] Джулия Гарнер в платье со странным вырезом на животе Фото: Getty Images

Сидни Суини

Звезда сериала "Эйфория" зарекомендовала себя как стильная актриса. Однако с церемонией "Эмми" что-то пошло не так. Знаменитость появилась в платье Oscar de la Renta с цветочной вышивкой и объемным "хвостом", больше напоминающим покрывало.

[ + – ] Сидни Суини в неудачном образе на "Эмми" Фото: Getty Images

Кейли Куоку

Одним из самых популярных образов на церемонии награждения "Эмми" были платья с цветочным принтом. Однако не всем знаменитостям удалось удачно воспользоваться трендом и восхитить поклонников. Среди них оказалась звезда сериала "Теория большого взрыва" Кейли Куоку, которая выбрала для выхода в свет розовый наряд Dolce & Gabbana, напоминавший огромный праздничный торт из прошлого. Ассиметричное фатиновое платье с нашитыми розами было чересчур объемным, а Кейли Куоку выглядела в нем нелепо, будто она одолжила сценический наряд у певицы Кетти Пэрри.

[ + – ] Кейли Куоку в платье, напоминающем праздничный торт Фото: Getty Images

Эмили Хеллер

Американская актриса-комик Эмили Хеллер появилась на церемонии "Эмми" в наряде учительницы младших классов. На ней был короткий сарафан с ярким цветочным принтом и рубашка с белым бантом на шее. Завершали образ круглые очки и черно-белая обувь. На спине у актрисы была табличка с надписью "Пните меня". Вероятно, задумка Эмили Геллер была в том, чтобы выглядеть максимально нелепо. Если это так, то ей это удалось.

[ + – ] Эмили Хеллер в костюме учительницы Фото: Getty Images

Меган Сталтер

Еще одна американская актриса-комик Меган Сталтер выбрала для выхода в свет кружевное полупрозрачное красное платье-комбинацию и нижнее белье в тон. Образ выглядел не самым удачным образом, подчеркивая все недостатки фигуры знаменитости.

[ + – ] Меган Сталтер на церемонии "Эмми" Фото: Getty Images

Фокус ранее писал о самых модных нарядах 79-го Венецианского международного кинофестиваля.