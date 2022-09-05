Ужин Armani Beauty: самые яркие образы гламурного мероприятия

Гости ужина блистали в нарядах от Armani.

На острове Лидо продолжается 79-й Венецианский международный кинофестиваль, в рамках которого состоялся традиционный званый ужин Armani Beauty, устроенный модным домом в честь своего пятилетнего спонсорства одного из самых известных мероприятий в сфере кино. Бренд и его лицензиат L’Oréal пригласили множество мировых звезд в музей коллекции Пегги Гуггенхайм.

Художественный внутренний двор зала представлял собой реальную обстановку, где звезды "Бриджертона" Реге-Жан Пейдж, Симона Эшли и Чаритра Чандран общались с актрисами из "Эйфории" Сидни Суини и Мод Апатоу. Тут же присутствовали звезда "Мира Дикого запада" Тесса Томпсон и талантливая актриса из "Очень странных дел" Сэди Синк, а любимица "Ривердейла" Камила Мендес произнесла тост с актерами "Внешних отмелей" и "Леденящих душу приключений Сабрины" Чейзом Стоуксом и Гэвин Лезервуд соответственно. Звезда "Великой" Николас Холт, филиппинская актриса Леруа-Болье из "Эмили в Париже", а также таланты из "Папского дома" и "Элиты" Хайми Лоренте и Мария Педраса дополнили эту россыпь звезд.

На освещенной свечами террасе с видом на Гранд-канал к Роберте Армани, племяннице покойного дизайнера, присоединились модели Ирина Шейк, а также лица Armani Beauty, такие как Барбара Палвин, Валентина Сампайо, Грета Ферро, Мадисин Рисин и другие.

Неудивительно, что гости блистали на ужине в лучших нарядах от бренда.

Сидни Суинни

24-летняя американская актриса Сидни Суинни блистала на ужине в коралловом платье без бретелек от Armani Privé с драпировкой на талии, дополнив образ браслетом и красной помадой. Волнистые волосы актрисы были были распущены.

[ + – ] Сидни Суинни

Реге-Жан Пейдж

34-летний британский актер, звезда "Бриджертонов", щеголял среди гостей в черных брюках и белом пиджаке, под который надел черную рубашку и такого же цвета туфли.

Чаритра Чандран

25-летняя британская актриса Чаритра Чандран, звезда второго сезона "Бриджертонов" блистала на ужине в роскошном светло-сером платье с широкими бретелями, глубоким декольте, открытой спиной и оригинальным декором сзади. Образ дополнила небольша вуаль на лице.

Тесса Томпсон

Американская актриса и продюссер, 38-летняя Тесса Томпсон, которая недавно стала частью большой семьи косметического бренда Giorgio Armani Beauty, пришла на ужин в блузе из бисера, украшенной цветком, и светлых широких удлиненных брюках с отливом. Ее рыжие волосы были укладены в волну и красиво подчеркивали овал ее лица. Знаменитость ограничила скромными украшениями в виде маленьких серге и колец, а в качестве аксессуара выбрала сумочку на цепочке.

[ + – ] Симон Эшли и Тесса Томпсон

Ирина Шейк

36-летняя российская супермодель, которая живет и работает в США, пришла на ужин в откровенном и очень минималистичном наряде. На ней был прозрачный топ с драпировкой на уровне груди и широкие брюки, под которые она обула туфли на шнуровке. В руках Ирина держала клатч в цвет основному ансамблю.

[ + – ] Ирина Шейк

Напомним, 25-летняя французская модель Тина Кунаки посетила 79-й Венецианский кинофестиваль в компании своего мужа, 55-летнего французского актера Венсана Касселя. Звездная пара прибыла на премьеру драмы "Афина" французского режиссера Ромена Гавраса.