Вечеря Armani Beauty: найяскравіші образи гламурного заходу

Гості вечері сяяли нарядами від Armani.

На острові Лідо триває 79-й Венеційський міжнародний кінофестиваль, у межах якого відбулася традиційна звана вечеря Armani Beauty, влаштована модним домом на честь свого п'ятирічного спонсорства одного з найвідоміших заходів у сфері кіно. Бренд і його ліцензіат L'Oréal запросили безліч світових зірок у музей колекції Пеггі Ґуґґенгайм.

Художній внутрішній двір залу був реальною обстановкою, де зірки "Бріджертона" Реге-Жан Пейдж, Симона Ешлі та Чарітра Чандран спілкувалися з акторками з "Ейфорії" Сідні Свіні та Мод Апатоу. Тут же були присутні зірка "Світу Дикого заходу" Тесса Томпсон і талановита акторка з "Дивних див" Седі Сінк, а улюблениця "Рівердейлу" Каміла Мендес виголосила тост із акторами "Зовнішніх мілин" і "Моторошних пригод Сабріни" Чейзом Стоуксом і Гевіном Лезервудом відповідно. Зірка "Великої" Ніколас Голт, філіппінська акторка Леруа-Больє з "Емілі в Парижі", а також таланти з "Папського дому" й "Еліти" Хайме Лоренте та Марія Педраса доповнили цей розсип зірок.

На освітленій свічками терасі з видом на Гранд-канал до Роберти Армані, племінниці покійного дизайнера, приєдналися моделі Ірина Шейк, а також обличчя Armani Beauty, такі як Барбара Палвін, Валентина Сампайо, Грета Ферро, Мадісін Рісін та інші.

Не дивно, що гості сяяли на вечері в найкращому вбранні від бренду.

Сідні Свіні

24-річна американська акторка Сідні Свіні сяяла на вечері в кораловій сукні без бретельок від Armani Privé з драпіруванням на талії, доповнивши образ браслетом і червоною помадою. Хвилясте волосся актриси було розпущене.

[ + – ] Сідні Свіні

Реге-Жан Пейдж

34-річний британський актор, зірка "Бріджертонів", красувався серед гостей у чорних штанах і білому піджаку, під який одягнув чорну сорочку й такого ж кольору туфлі.

Чарітра Чандран

25-річна британська акторка Чарітра Чандран, зірка другого сезону "Бріджертонів", сяяла на вечері в розкішній світло-сірій сукні з широкими бретелями, глибоким декольте, відкритою спиною та оригінальним декором ззаду. Образ доповнила невелика вуаль на обличчі.

Тесса Томпсон

Американська акторка та продюсерка, 38-річна Тесса Томпсон, яка нещодавно стала частиною великої родини косметичного бренду GiorgioArmani Beauty, прийшла на вечерю в блузі з бісеру, прикрашеній квіткою, і світлих широких подовжених штанах із відливом. Її руде волосся було укладене в хвилю та красиво підкреслювало овал її обличчя. Знаменитість обмежилася скромними прикрасами у вигляді маленьких сережок і кілець, а як аксесуар вибрала сумочку на ланцюжку.

[ + – ] Симон Ешлі й Тесса Томпсон

Ірина Шейк

36-річна російська супермодель, яка живе та працює в США, прийшла на вечерю у відвертому й дуже мінімалістичному вбранні. На ній був прозорий топ із драпіруванням на рівні грудей і широкі штани, під які вона взула туфлі на шнурівці. У руках Ірина тримала клатч у колір основного ансамблю.

[ + – ] Ірина Шейк

Нагадаємо, 25-річна французька модель Тіна Кунакі відвідала 79-й Венеційський кінофестиваль у компанії свого чоловіка, 55-річного французького актора Венсана Касселя. Зоряна пара прибула на прем'єру драми "Афіна" французького режисера Ромена Гавраса.