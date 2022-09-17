17 сентября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня нельзя делать

День, когда нужно вспомнить правила пожарной безопасности

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Что случилось в этот день?

17 сентября православная церковь вспоминает епископа Вавила, а также отмечает праздник иконы Божией Матери "Неопалимая Купина". Ее считают мощным оберегом от пожаров и молний.

Также в Украине отмечают День спасателя.

Что нельзя делать 17 сентября?

► ссориться

► начинать важные дела

► смотреть на огонь

Народные поверья и приметы:

► в этот день верующие молятся о защите дома от огня

► много орехов — к суровой и снежной зиме

► дождь сегодня — к сухой осени

► сновидения с 16 на 17 сентября считаются вещими

День ангела празднуют:

Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.

Кто родился 17 сентября?

1864 — Михаил Коцюбинский, украинский писатель

1923 — Хэнк Уильямс, американский автор-исполнитель, "отец" современной кантри-музыки

1935 — Кен Кизи, американский писатель ("Пролетая над гнездом кукушки")

А также в этот день:

1957 — свадьба Софии Лорен и Карло Понти в Мексике

1984 — вышел первый мультсериал о Трансформерах

1988 — открылись летние Олимпийские игры 1988 в Сеуле