17 сентября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня нельзя делать
День, когда нужно вспомнить правила пожарной безопасности
Что случилось в этот день?
17 сентября православная церковь вспоминает епископа Вавила, а также отмечает праздник иконы Божией Матери "Неопалимая Купина". Ее считают мощным оберегом от пожаров и молний.
Также в Украине отмечают День спасателя.
Что нельзя делать 17 сентября?
► ссориться
► начинать важные дела
► смотреть на огонь
Народные поверья и приметы:
► в этот день верующие молятся о защите дома от огня
► много орехов — к суровой и снежной зиме
► дождь сегодня — к сухой осени
► сновидения с 16 на 17 сентября считаются вещими
День ангела празднуют:
Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.
Кто родился 17 сентября?
1864 — Михаил Коцюбинский, украинский писатель
1923 — Хэнк Уильямс, американский автор-исполнитель, "отец" современной кантри-музыки
1935 — Кен Кизи, американский писатель ("Пролетая над гнездом кукушки")
А также в этот день:
1957 — свадьба Софии Лорен и Карло Понти в Мексике
1984 — вышел первый мультсериал о Трансформерах
1988 — открылись летние Олимпийские игры 1988 в Сеуле