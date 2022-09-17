17 вересня 2022: чим цікавий цей день і що сьогодні не можна робити

День, коли слід згадати правила пожежної безпеки

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Що сталося цього дня?

17 вересня православна церква згадує єпископа Вавила, а також відзначає свято ікони Божої Матері "Неопалима Купина". Її вважають потужним оберегом від пожеж та блискавок.

Також в Україні відзначають День рятівника.

Що не можна робити 17 вересня?

► сваритися

► починати важливі справи

► дивитися на вогонь

Народні повір'я та прикмети:

► цього дня віряни моляться за захист дому від вогню

► багато горіхів — до суворої та сніжної зими

► дощ сьогодні — до сухої осені

► сновидіння з 16 на 17 вересня вважаються пророчими

День ангела святкують:

Олександр, Василь, Григорій, Олена, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, Степан, Федір, Юліан.

Хто народився 17 вересня?

1864 — Михайло Коцюбинський, український письменник

1923 — Генк Вільямс, американський автор-виконавець, "батько" сучасної кантрі-музики

1935 — Кен Кізі, американський письменник ("Пролітаючи над гніздом зозулі")

А також у цей день:

1957 — весілля Софії Лорен і Карло Понті в Мексиці

1984 — вийшов перший мультсеріал про Трансформерів

1988 — відкрилися літні Олімпійські ігри 1988 у Сеулі