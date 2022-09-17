17 вересня 2022: чим цікавий цей день і що сьогодні не можна робити
День, коли слід згадати правила пожежної безпеки
Що сталося цього дня?
17 вересня православна церква згадує єпископа Вавила, а також відзначає свято ікони Божої Матері "Неопалима Купина". Її вважають потужним оберегом від пожеж та блискавок.
Також в Україні відзначають День рятівника.
Що не можна робити 17 вересня?
► сваритися
► починати важливі справи
► дивитися на вогонь
Народні повір'я та прикмети:
► цього дня віряни моляться за захист дому від вогню
► багато горіхів — до суворої та сніжної зими
► дощ сьогодні — до сухої осені
► сновидіння з 16 на 17 вересня вважаються пророчими
День ангела святкують:
Олександр, Василь, Григорій, Олена, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, Степан, Федір, Юліан.
Хто народився 17 вересня?
1864 — Михайло Коцюбинський, український письменник
1923 — Генк Вільямс, американський автор-виконавець, "батько" сучасної кантрі-музики
1935 — Кен Кізі, американський письменник ("Пролітаючи над гніздом зозулі")
А також у цей день:
1957 — весілля Софії Лорен і Карло Понті в Мексиці
1984 — вийшов перший мультсеріал про Трансформерів
1988 — відкрилися літні Олімпійські ігри 1988 у Сеулі