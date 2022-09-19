Время отстаивать свои интересы. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 сентября 2022 года

Звезды обещают практически всем знакам Зодиака продуктивный день со множеством возможностей, но предостерегают — раздражительность и повышенная эмоциональность принесет неприятности

Related video

ОВЕН

Звезды рекомендуют сосредоточиться на внутренней гармонии с собой, сбавить рабочий темп и присмотреться к окружающему миру. Возможно, вы делаете что-то не так. Выдохните, перезагрузитесь и смело беритесь за любое дело — сегодня вы откроете любые закрытые двери.

ТЕЛЕЦ

Хороший день для финансовых операций, крупных покупок, поиска иностранных партнеров, реорганизации и обновления бизнеса. Воздержитесь от критики, избегайте конфликтов с конкурентами. Очень полезными будут спортивные нагрузки, активное физическое движение, оздоровительные процедуры.

БЛИЗНЕЦЫ

Будьте осторожны на дорогах, избегайте источников опасности, аккуратно обращайтесь с бытовой техникой — есть риск получить травму. Также лучше отложить грандиозные планы на будущее, лучше сконцентрироваться на текущем моменте и хорошо поработать.

РАК

Вас ждут перемены — к лучшему. Энергичный и активный день, наполненный долгожданными новостями, но атмосфера на работе может быть недружественной, поэтому сохраняйте спокойствие.

ЛЕВ

Время подводить итоги и анализировать ошибки. Вы достаточно много сил и энергии уже вложили, позвольте себе расслабиться. Сегодня можно запланировать отпуск или путешествие, особенно туда, кто уже были. Люди из прошлого удивят неожиданным появлением.

ДЕВА

Двигайтесь шаг за шагом к намеченной цели. Воспользуйтесь советом коллег. Звезды будут благосклонны к вам, если вы проявите настойчивость и при этот сохраните мягкость, решения не стоит принимать под воздействием сильных эмоций.

ВЕСЫ

День может начать достаточно напряженно, но ко второй половине дня ситуация стабилизируется. Не бойтесь защищать свои принципы, не избегайте прямых переговоров с руководством, отстаивайте свои права. Для семейных Весов звезды подготовили приятные сюрпризы, возможно вы узнаете о будущем пополнении в семье.

СКОРПИОН

У Скорпионов сейчас стабильно благополучная полоса, но избегайте все же внимания со стороны недоброжелателей. Не принимайте сегодня никаких резких решений, сбавьте скорость жизни. Благоприятное время для поездок, переговоров, капиталовложений.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня важно сохранять спокойствие и репутацию, не поддаваться на влияние со стороны, не слушать критику. Поспешно сделанные выводы принесут неприятности, а вот трезвый взгляд поможет сконцентрироваться на одном, но очень важном деле.

КОЗЕРОГ

Недоброжелатели попытаются испортить вашу репутацию — не поддавайтесь на провокации. Лучшее сопротивление негативу — профессионализм и спокойствие. Тем не менее, разберитесь с накопившимися проблема. В личной жизни поможет откровенный разговор с партнером.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня Водолеи ощутят прилив положительной энергии и могут горы свернуть. Но будьте готовы, что свои взгляды и принципы придется отстаивать. Не стесняйтесь громко заявить о своей позиции, единомышленников найдете среди друзей.

РЫБЫ

Не берете сегодня на себя больше, чем вы способны вынести. Умеренность — хорошая помощница не только по работе, но и в личной жизни. Запланируйте визит к врачу, разрешите себе отдохнуть, сходите в гости к друзьям.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ