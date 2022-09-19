Час відстоювати свої інтереси. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 19 вересня 2022 року

Зірки обіцяють практично всім знакам Зодіаку продуктивний день із безліччю можливостей, але застерігають — дратівливість і підвищена емоційність принесе неприємності.

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ОВЕН

Зірки рекомендують зосередитися на внутрішній гармонії із собою, зменшити робочий темп і придивитися до навколишнього світу. Можливо, ви робите щось не так. Видихніть, перезавантажтеся та сміливо беріться за будь-яку справу — сьогодні ви відкриєте будь-які зачинені двері.

ТЕЛЕЦЬ

Хороший день для фінансових операцій, великих покупок, пошуку іноземних партнерів, реорганізації та оновлення бізнесу. Утримайтеся від критики, уникайте конфліктів із конкурентами. Дуже корисними будуть спортивні навантаження, активний фізичний рух, оздоровчі процедури.

БЛИЗНЮКИ

Будьте обережні на дорогах, уникайте джерела небезпеки, акуратно звертайтеся з побутовою технікою — є ризик отримати травму. Також краще відкласти грандіозні плани на майбутнє, краще сконцентруватися на поточному моменті й добре попрацювати.

РАК

На вас чекають зміни — на краще. Енергійний і активний день, сповнений довгоочікуваних новин, але атмосфера на роботі може бути недружньою, тому зберігайте спокій.

ЛЕВ

Час підбивати підсумки й аналізувати помилки. Ви досить багато сил і енергії вже вклали, дозвольте собі розслабитися. Сьогодні можна запланувати відпустку чи подорож, особливо туди, хто вже був. Люди з минулого здивують несподіваною появою.

ДІВА

Рухайтеся крок за кроком до поставленої мети. Скористайтеся порадою колег. Зірки будуть прихильні до вас, якщо ви виявите наполегливість і при цьому збережете м'якість, рішення не варто ухвалювати під упливом сильних емоцій.

ТЕРЕЗИ

День може розпочатися досить напружено, але до другої половини дня ситуація стабілізується. Не бійтеся захищати свої принципи, не уникайте прямих переговорів із керівництвом, відстоюйте свої права. Для сімейних Терезів зірки підготували приємні сюрпризи, можливо, ви дізнаєтеся про майбутнє поповнення в сім'ї.

СКОРПІОН

У Скорпіонів зараз стабільно благополучна смуга, але уникайте все ж таки уваги з боку недоброзичливців. Не ухвалюйте сьогодні жодних різких рішень, зменште швидкість життя. Сприятливий час для подорожей, переговорів, капіталовкладень.

СТРІЛЕЦЬ

Сьогодні важливо зберігати спокій і репутацію, не піддаватися на вплив із боку, не слухати критики. Поспішно зроблені висновки завдадуть неприємностей, а ось тверезий погляд допоможе сконцентруватися на одній, але дуже важливій справі.

КОЗЕРІГ

Недоброзичливці намагатимуться зіпсувати вашу репутацію — не піддавайтеся на провокації. Найкращий опір негативу — професіоналізм і спокій. Тим не менш, розберіться з проблемами, що накопичилися. В особистому житті допоможе відверта розмова з партнером.

ВОДОЛІЙ

Сьогодні Водолії відчують приплив позитивної енергії та можуть гори згорнути. Але будьте готові, що свої погляди та принципи доведеться відстоювати. Не соромтеся голосно заявити про свою позицію, однодумців знайдете серед друзів.

РИБИ

Не берете сьогодні на себе більше, ніж ви можете винести. Поміркованість — хороша помічниця не тільки в роботі, а й у особистому житті. Заплануйте візит до лікаря, дозвольте собі відпочити, сходіть у гості до друзів.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ