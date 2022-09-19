Что говорит таролог про период с 19 - 25 сентября 2022 года?

Карты Таро во второй половине сентября предвещают нам изменения в некоторых важных сферах жизни. Они подсказывают, как избежать неприятностей, конфликтов и потерь. Конечно, тарология не является наукой и не все предсказания сбываются, однако если вы прислушаетесь к мудрым советам карт Таро, а потом — к себе, к разуму и интуиции — у вас все получится.

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Карьера и бизнес

Карта недели "Туз пентаклей"

Эта карта означает финансовое благополучие и успех. Но предупреждает — результаты вашей деятельности будут зависеть от осознанного погружения в реальный мир. Никаких иллюзий быть не должно! Нужно научиться извлекать успех отовсюду. Используйте весь свой опыт и профессионализм, подключите харизму, превзойдите себя в красноречии, действуйте максимально быстро. Создайте себе надежный финансовый тыл, смело доверяйте партнерам.

Также "Туз пентаклей" говорит, что вам не следует всецело погружаться в карьеру или бизнес. Стоит вспомнить о семье, родных и близких людях, материальный блага — не самое ценное в жизни, помните об этом.

Любовь и семья

Карта недели "Правосудие"

Эта карта означает, что вам следует более внимательно относиться к партнеру, проанализировать ошибки, стараться не конфликтовать в эти дни. Гармония и взаимоуважение усилятся, если вы задумаетесь о последствиях некоторых поступков и правильно усвоете прошлые уроки. Вы будете остро нуждаться в общении, откровении, взаимодействии с любимыми. Детям и родителям тоже надо уделить максимально много внимания в конце сентября. Поддержите их, не отказывайте в помощи, если попросят, проявите заботу и мягкость.

Также эта карта напоминает о том, что вы будете искать правду и отвечать за определенные действия, возможно это будет непростой процесс. Но вовремя признать ошибку — уже половина успеха. у вас все получится, если вы постараетесь.

Деньги и активы

Карта недели "Двойка мечей"

Эта карта свидетельствует об подавлении чувств и эмоций. Вы пытаетесь отказаться от принятия важного решения — напрасно. Усугублять ситуацию не стоит, это может привести к финансовым потерям. Не игнорируйте свой внутренний голос, не замораживайте чувства и эмоции. В эти дни стоит быть более открытым, больше доверять партнерам. Не ищите подвоха в словах коллег, не обижайтесь на критику — она может быть конструктивной и способна ускорить ваш успех. А за успехом непременно последуют деньги. Рискуйте и не бойтесь правды.

Источник:

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl