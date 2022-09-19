Що говорить таролог про 19 – 25 вересня 2022 року?

Карти Таро в другій половині вересня передбачають нам зміни в деяких важливих сферах життя. Вони підказують, як уникнути неприємностей, конфліктів і втрат. Звичайно, тарологія не є наукою і не всі передбачення збуваються, проте якщо ви прислухаєтеся до мудрих порад карт Таро, а потім до себе, до розуму й інтуїції, у вас усе вийде.

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Кар'єра та бізнес

Карта тижня "Туз пентаклів"

Ця карта означає фінансове благополуччя й успіх. Але попереджає — результати вашої діяльності залежатимуть від усвідомленого занурення в реальний світ. Жодних ілюзій бути не повинно! Потрібно навчитися добувати успіх звідусіль. Використовуйте весь свій досвід і професіоналізм, підключіть харизму, перевершіть себе у красномовстві, дійте максимально швидко. Створіть собі надійний фінансовий тил, сміливо довіряйте партнерам.

Також "Туз пентаклів" каже, що вам не слід повністю занурюватися в кар'єру чи бізнес. Варто згадати про сім'ю, рідних і близьких людей, матеріальні блага — не найцінніше в житті, пам'ятайте про це.

Кохання та сім'я

Карта тижня "Правосуддя"

Ця карта означає, що вам слід уважніше ставитись до партнера, проаналізувати помилки, намагатися не конфліктувати в ці дні. Гармонія та взаємоповага посиляться, якщо ви замислитеся про наслідки деяких вчинків і правильно зрозумієте минулі уроки. Ви гостро потребуватимете спілкування, одкровення, взаємодії з коханими. Дітям і батькам теж треба приділити максимально багато уваги наприкінці вересня. Підтримайте їх, не відмовляйте в допомозі, якщо попросять, виявте турботу й м'якість.

Також ця карта нагадує про те, що ви шукатимете правду й відповідатимете за певні дії, можливо, це буде непростий процес. Але вчасно визнати помилку — вже половина успіху. У вас усе вийде, якщо ви спробуєте.

Гроші й активи

Карта тижня "Двійка мечів"

Ця карта свідчить про придушення почуттів і емоцій. Ви намагаєтеся відмовитися від ухвалення важливого рішення — марно. Посилювати ситуацію не варто, це може призвести до фінансових втрат. Не ігноруйте свій внутрішній голос, не заморожуйте почуття та емоції. У ці дні варто бути відкритішими, більше довіряти партнерам. Не шукайте каверзи в словах колег, не ображайтеся на критику — вона може бути конструктивною та здатна прискорити ваш успіх. А за успіхом неодмінно підуть гроші. Ризикуйте й не бійтеся правди.

Джерело:

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl