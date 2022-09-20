Браки и разводы - таролог рассказала, каким будет конец сентября для всех знаков Зодиака

Карты Таро предвещают очень интересное завершение сентября для многих знаков Зодиака — возможно все: браки, разводы, взлеты и падения. Это детализированный гороскоп сопровождается астрономическими объяснениями о том, как расположение небесных тел влияет на нашу судьбу.

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Овен

Для Овнов конец сентября будет наполнен романтической аурой. Все потому, что 24 сентября Солнце входит в 7-й дом гороскопа. А 25 сентября Луна входит туда же и там будет Новолуние. Это хорошее время для начала новых отношений, вполне вероятно предложение руки и сердца, стремительное развитие текущего романа. Также вероятны полезные деловые знакомства, улучшатся бизнес- отношения.

Телец

До 2 октября вы будете ощущать замедление всех процессов, возможно вам придется вернуться к делам, которые были начаты в прошлом и к которым вы возвращаться уже не хотели. Это влияние ретроградного Меркурия. В конце сентября будет бессмысленно торопиться, не стоит начинать и новый проект или браться за новое дело. 24 сентября Солнце в 6 доме гороскопа. Это благоприятно скажется на вашем здоровье, улучшится самочувствие.

Новолуние с 25 сентября принесет новые обязательства. Марс войдет в сектор денег, что значит и много затрат, и заработок.

Близнецы

В конце месяца вы будете в безопасности. 25 сентября в Новолуние возможны возобновления прошлых отношений, женщина может влюбиться в женатого мужчину. Лучше не поддаваться на искушение и беречь свое психологическое здоровье. Побалуйте себя новыми покупками, приятными подарками, проявите любовь и заботу к себе, выбирайте всегда себя. Также в это время откроются новые финансовые возможности, вы можете существенно увеличить свой доход.

Рак

Ретроградный Меркурий в 4 доме до 2 октября. Вам захочется сделать ремонт в доме или переехать в новое место, поехать к родителям в гости или уехать куда-то далеко, сменить фамилию или вернуться к прошлым отношениям. 24 сентября Солнце будет в 4 доме — вам может поступить хорошее предложение работы из дома, к вам могут приехать гости, возможно произойдет откровенный разговор с отцом. В это время нельзя заключать сделки. Лучше также воздержаться от дорогих покупок. Личная жизнь потребует много усилий и энергии. Нужно от чего-то освободиться, что-то закончить, выбросить — предстоит физическое и психологическое освобождение.

Лев

25 сентября Новолуние в 3 доме. Это хорошее время для поездок и командировок, новых идей, планирования. Но планы лучше не осуществлять до 2 октября. В конце месяца вас ждут встречи с родственниками. Может быть новое интересное знакомство, но помните — обычно знакомства во время ретроградного Меркурия долго не длятся. Возможны конфликты в семейной жизни, которые могут привести к разводу. Но если отношения крепкие, то в конце месяца они станут еще лучше.

Дева

Ретроградный Меркурий до 2 октября находится в секторе денег. Это означает, что вас ждет финансовый успех. Вы можете что-то удачно продать, вернуть долг или наоборот одолжить деньги, укрепить свой бюджет, оплатить наконец-то то, что долго откладывали. Возможны изменения на работе — вы уйдете со старой работы и будете искать новую, вас могут ждать неожиданные расходы. 24 сентября Солнце во 2 доме. Это прекрасная возможность для вас заявить о себе, о своих талантах. Личная жизнь в конце сентября также порадует — это могут быть цветы и подарки, поход в кино или театр или даже предложение руки и сердца.

Весы

В конце сентября лучше не подписывать важные контракты и не покупать дорогие активы — до 2 октября. Откажитесь от пластических операций и уколов красоты. Энергия прибавится 24 сентября — Солнце входит в ваш 1 дом. 25 сентября в вашем знаке Весы будет еще и Луна, будет Новолуние. Может появиться новый человек в жизни, начнется новая жизнь: новая профессия, новое место жительства. Вы точно будете знать, как вам действовать дальше по жизни. 30 сентября Венера входит в ваш знак Весы. Добавить естественной красоты, гармонии в вашу жизнь. Вы будете излучать любовь.

Скорпион

В конце сентября вам возможно придется восстанавливать документы или же возвращаться из эмиграции. Может быть возвращение из изолированного места, выписка с больницы. 24 сентября Солнце входит в 12 дом. Это время лучше всего посвятить себе — позаботится о здоровье, съездить в отпуск, купить оздоровительный курс в санатории, запланировать визит к врачу. но хирургические вмешательства нежелательны. Хорошее время планировать будущее. В личной жизни ждут сюрпризы, возможен даже тайный роман.

Стрелец

10 сентября Меркурий развернулся в ретроградное движение до 2 октября в 11 доме. Это означает, что для вас возможна встреча с друзьями детства или же возвращение в старый рабочий коллектив. Вам вероятно вернут долг. Конец сентября для Стрельцов — прекрасное время переосмыслить свою жизнь, отказаться от гнетущих мыслей, разорвать отношения. которые перестали доставлять радость и комфорт. В это время хорошо начать заниматься спортом. 25 сентября Луна входит в 11 дом гороскопа, будет Новолуние. Могут быть новые отношения, знакомства.

Козерог

Ретроградный Меркурий развернется в 9 доме. Это означает что вас ждет что-то новое, а также то, что вам придется пересмотреть свои нынешние планы, возможно что-то переделать. 24 сентября Солнце в 10 доме даст развитие в работе. Хорошее время для поиска новой работы, удачных собеседований, продвижения по карьерной лестнице. После 25 сентября вас ждет существенное обновление — это может быть новая работа, новая встреча, новый бизнес и даже новый статус в личной жизни. В самом конце месяца могут прийти деньги за работу или неожиданная премия.

Водолей

Конец сентября будет особо благоприятный для Водолеев. Особенно в личной жизни. Велика вероятность возобновления отношений с бывшими.

️24 сентября Солнце в 9 доме. Это хорошее время заявить о себе, презентовать свой проект или начать новый бизнес. время новых планов и решений, поиск смыслов. 30 сентября Венера в 9 доме принесет популярность и любовь. Не забывайте о детях — им в конце сентября понадобится больше внимания от вас и больше заботы.

Рыбы

В конце сентября Рыбы будут очень волноваться из-за денег. Но 24 сентября Солнце входит в сектор финансов. Это означает конец финансовых проблем, начало чего-то нового, что улучшит ваш бюджет. В это время нужно будет принять важное решение. 30 сентября получите много денег. После 25 сентября получите деньги, которые планировали. Возможно, будете что-то продавать.

Источник: прогноз таро от Анжелы Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl