Шлюби та розлучення — тарологиня розповіла, яким буде кінець вересня для всіх знаків Зодіаку

Карти Таро віщують дуже цікаве завершення вересня для багатьох знаків Зодіаку — можливо все: шлюби, розлучення, злети й падіння. Це детальний гороскоп супроводжується астрономічними поясненнями того, як розташування небесних тіл упливає нашу долю.

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Овен

Для Овнів кінець вересня буде наповнений романтичною аурою. Все тому, що 24 вересня Сонце входить у 7-ий дім гороскопу. А 25 вересня Місяць входить туди ж, і там буде молодий Місяць. Це гарний час для початку нових стосунків, цілком імовірна пропозиція руки та серця, стрімкий розвиток поточного роману. Також можливі корисні ділові знайомства, покращаться бізнес-відносини.

Телець

До 2 жовтня ви відчуватимете уповільнення всіх процесів, можливо, вам доведеться повернутися до справ, які були розпочаті в минулому й до яких ви повертатися вже не хотіли. Це вплив ретроградного Меркурія. Наприкінці вересня безглуздо поспішати, не варто починати й новий проєкт чи братися за нову справу. 24 вересня Сонце в 6 домі гороскопу. Це сприятливо позначиться на вашому здоров'ї, покращає самопочуття.

Молодий місяць із 25 вересня принесе нові зобов'язання. Марс увійде в сектор грошей, що означає і багато витрат, і заробіток.

Близнюки

Наприкінці місяця ви будете в безпеці. 25 вересня в Молодик можливі поновлення минулих стосунків, жінка може закохатися в одруженого чоловіка. Краще не піддаватися на спокусу та берегти своє психологічне здоров'я. Побалуйте себе новими покупками, приємними подарунками, виявіть любов і турботу до себе, завжди обирайте себе. Також у цей час відкриються нові фінансові можливості, ви можете суттєво збільшити свій прибуток.

Рак

Ретроградний Меркурій у 4 домі до 2 жовтня. Вам захочеться зробити ремонт у будинку чи переїхати в нове місце, поїхати до батьків у гості чи поїхати кудись далеко, змінити прізвище чи повернутися до минулих стосунків. 24 вересня Сонце буде в 4 домі — вам може надійти хороша пропозиція роботи з дому, до вас можуть приїхати гості, можливо, відбудеться відверта розмова з батьком. У цей час не можна укладати угоди. Краще також утриматися від дорогих покупок. Особисте життя вимагатиме багато зусиль і енергії. Потрібно від чогось звільнитися, щось закінчити, викинути — має бути фізичне та психологічне звільнення.

Лев

25 вересня Молодик у 3 домі. Це гарний час для поїздок і відряджень, нових ідей, планування. Але плани краще не здійснювати до 2 жовтня. Наприкінці місяця на вас чекають зустрічі з родичами. Може бути нове цікаве знайомство, але пам'ятайте — знайомства під час ретроградного Меркурія довго не тривають. Можливі конфлікти в сімейному житті, які можуть призвести до розлучення. Але якщо стосунки міцні, то наприкінці місяця вони стануть ще кращими.

Діва

Ретроградний Меркурій до 2 жовтня перебуває в секторі грошей. Це означає, що на вас чекає фінансовий успіх. Ви можете щось вдало продати, повернути борг чи навпаки позичити гроші, зміцнити свій бюджет, сплатити нарешті те, що довго відкладали. Можливі зміни на роботі — ви підете зі старої роботи й шукатимете нову, на вас можуть чекати несподівані витрати. 24 вересня Сонце в 2 домі. Це чудова можливість для вас заявити про себе, про свої таланти. Особисте життя наприкінці вересня також порадує — це можуть бути квіти та подарунки, похід у кіно чи театр чи навіть пропозиція руки та серця.

Терези

Наприкінці вересня краще не підписувати важливих контрактів і не купувати дорогих активів — до 2 жовтня. Відмовтеся від пластичних операцій і уколів краси. Енергія додасться 24 вересня — Сонце входить у ваш 1 дім. 25 вересня у вашому знаку Терези буде ще й Місяць, буде Молодик. Може з'явитися нова людина в житті, почнеться нове життя: нова професія, місце проживання. Ви точно знатимете, як вам діяти далі в житті. 30 вересня Венера входить у ваш знак Терези, додасть природної краси, гармонії у ваше життя. Ви випромінюватимете любов.

Скорпіон

Наприкінці вересня вам, можливо, доведеться відновлювати документи або повертатися з еміграції. Можливе повернення із ізольованого місця, виписка з лікарні. 24 вересня Сонце входить у 12-ий дім. Цей час найкраще присвятити собі — подбати про здоров'я, поїхати у відпустку, купити оздоровчий курс у санаторії, запланувати візит до лікаря. Проте хірургічні втручання небажані. Гарний час планувати майбутнє. В особистому житті чекають сюрпризи, можливий навіть таємний роман.

Стрілець

10 вересня Меркурій розвернувся в ретроградний рух до 2 жовтня в 11 домі. Це означає, що для вас можлива зустріч із друзями дитинства або повернення в старий робочий колектив. Вам, можливо, повернуть борг. Кінець вересня для Стрільців — чудовий час переосмислити своє життя, відмовитися від гнітючих думок, розірвати стосунки. які перестали дарувати радість і комфорт. У цей час добре розпочати займатися спортом. 25 вересня Місяць входить в 11 дім гороскопу, буде Молодик. Можуть бути нові стосунки, знайомства.

Козеріг

Ретроградний Меркурій розгорнеться в 9 домі. Це означає, що на вас чекає щось нове, а також те, що вам доведеться переглянути свої нинішні плани, можливо, щось переробити. 24 вересня Сонце в 10-му домі дасть розвиток у роботі. Гарний час для пошуку нової роботи, вдалих співбесід, просування кар'єрними сходами. Після 25 вересня на вас чекає суттєве оновлення — це може бути нова робота, нова зустріч, новий бізнес і навіть новий статус в особистому житті. Наприкінці місяця можуть прийти гроші за роботу чи несподівана премія.

Водолій

Кінець вересня буде особливо сприятливим для Водоліїв. Особливо в особистому житті. Велика можливість відновлення стосунків із колишніми.

24 вересня Сонце в 9 домі. Це гарний час заявити про себе, презентувати свій проєкт чи розпочати новий бізнес. час нових планів і рішень, пошук смислів. 30 вересня Венера в 9 домі принесе популярність і кохання. Не забувайте про дітей — їм наприкінці вересня знадобиться більше уваги від вас і більше турботи.

Риби

Наприкінці вересня Риби дуже хвилюватимуться через гроші. Але 24 вересня Сонце входить у сектор фінансів. Це означає кінець фінансових проблем, початок чогось нового, що покращить ваш бюджет. У цей час потрібно буде ухвалити важливе рішення. 30 вересня отримаєте багато грошей. Після 25 вересня отримаєте гроші, які планували. Можливо, щось продаватимете.

Джерело: прогноз таро від Анжели Перл

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl