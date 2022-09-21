Экономьте силы и время. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 сентября 2022 года

Звезды сегодня предостерегают от резких движений, решений и даже разговоров.

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Овен

На вас может обрушиться сегодня нелицеприятная критика, не обращайте на нее внимания. А еще лучше — избегайте диалога в людьми, которые вас уже давно огорчают. Сконцентрируйтесь на той цели, которую ставили для себя, не тратьте энергию впустую.

Телец

Постарайтесь сегодня не начинать ничего, что потребует от вас огромных усилий. Сэкономьте силы и время. Откажитесь от публичных выступлений, громких мероприятий. Тишина и спокойствие помогут вам принять правильное решение.

Близнецы

Вашу инициативность на работе, скорее всего, не оценят по достоинству. Не огорчайтесь — это просто не ваш день. На любовном фронте зато будут приятные новости, вас ожидает ошеломляющий сюрприз, который покажет насколько вы дороги партнеру.

Рак

Время избегать конфликтов, не разбрасываться словами ибо если вы дадите волю эмоциям — придется просить прощение. Помните — лучшая война — та, которой не было. Энергия победившего добра поднимет вас, как на крылах, уже завтра.

Лев

Не лучший день для деловых встреч и подписаний важных контрактов — перенесите их по возможности. Также лучше воздержаться от крупных покупок и финансовых вложений. Вечер лучше провести дома, уединившись.

Дева

Вам может присниться сегодня вещий сон. Это ваше подсознание и интуиция подсказывают, как лучше поступить. Впрочем, доводы разума также не отбрасывайте. Не избегайте разговора с партнером, вам давно надо разобраться в отношениях.

Весы

Звезды рекомендуют вам гармонизировать свой мир — сделайте генеральную уборку дома, рассортируйте документы, разберитесь с навязчивыми мыслями. У вас все получится. И это благоприятно скажется, в том числе, и на личных отношениях.

Скорпион

Вы сегодня — миротворец. Ваше мнение будет авторитетным в профессиональной среде, вы сможете защититься за людей, которых, на ваш взгляд, обидели. Но не переусердствуйте, сохраняйте внутреннее спокойствие и беспристрастность.

Стрелец

Хороший день для новых дорог. Это касается и буквально поездок, и планов на будущее. Энергии и сил хватит на все, уверенность в себе возрастет, звезды будут благосклонны к вам практически во всем. Не проспите этот день.

Козерог

Постарайтесь сегодня как можно меньше говорить и как можно больше слушать. Это поможет вам избежать серьезных ошибок. И вообще сегодня полезно сомневаться в собственной правоте.

Водолей

Если вы сегодня чувствуете лень и апатию, то это может означать серьезную усталость и эмоциональное выгорание. А значит надо отдохнуть и перезагрузиться. Не корите себя за бездеятельность, лучше расслабьтесь и радуйтесь мелочам.

Рыбы

Не берите в долг и не одалживайте деньги. Не подписывайте документы, предполагающие финансовые растраты. Не соглашайтесь на сделки по недвижимости, перенесите их. Знакомства сегодня способны изменить вашу личную жизнь.

Источник: астрологический прогноз от Марины Скади

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ