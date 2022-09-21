Заощаджуйте сили та час. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 вересня 2022 року

Зірки сьогодні застерігають від різких рухів, рішень і навіть розмов.

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Овен

На вас може обрушитися сьогодні неприємна критика, не звертайте на неї уваги. А ще краще — уникайте діалогу в людьми, які вас вже давно засмучують. Сконцентруйтеся на тій меті, яку ставили собі, не витрачайте даремно енергію.

Телець

Постарайтеся сьогодні не починати нічого, що вимагатиме від вас величезних зусиль. Заощаджуйте сили та час. Відмовтеся від публічних виступів, гучних заходів. Тиша та спокій допоможуть вам ухвалити правильне рішення.

Близнюки

Вашу ініціативність на роботі, швидше за все, не гідно оцінять. Не засмучуйтеся — це просто не ваш день. На любовному фронті зате будуть приємні новини, на вас чекає приголомшливий сюрприз, який покаже, наскільки ви дорогі партнеру.

Рак

Час уникати конфліктів, не розкидатися словами, бо якщо ви дасте волю емоціям, доведеться просити пробачення. Пам'ятайте: найкраща війна — та, якої не було. Енергія добра, що перемогла, підніме вас, як на крилах, уже завтра.

Лев

Не найкращий день для ділових зустрічей та підписання важливих контрактів — перенесіть їх за можливості. Також краще утриматися від великих покупок і фінансових вливань. Вечір краще провести вдома, усамітнившись.

Діва

Вам може наснитися сьогодні пророчий сон. Це ваша підсвідомість та інтуїція підказують, як краще вчинити. Втім, аргументи розуму також не відкидайте. Не уникайте розмови з партнером, вам давно треба розібратися в стосунках.

Терези

Зірки рекомендують вам гармонізувати свій світ — зробіть генеральне прибирання вдома, розсортуйте документи, розберіться з нав'язливими думками. У вас усе вийде. І це сприятливо позначиться, зокрема, і на особистих стосунках.

Скорпіон

Ви сьогодні — миротворець. Ваша думка буде авторитетною в професійному середовищі, ви зможете захистити людей, яких, на вашу думку, образили. Але не перестарайтеся, зберігайте внутрішній спокій і неупередженість.

Стрілець

Хороший день для нових доріг. Це стосується і буквально подорожей, і планів на майбутнє. Енергії та сил вистачить на все, впевненість у собі зросте, зірки будуть прихильні до вас практично в усьому. Не проспіть цього дня.

Козеріг

Постарайтеся сьогодні якнайменше говорити та якнайбільше слухати. Це допоможе уникнути серйозних помилок. І взагалі сьогодні корисно сумніватися у власній правоті.

Водолій

Якщо ви сьогодні відчуваєте лінощі й апатію, то це може означати серйозну втому й емоційне вигоряння. А отже, треба відпочити і перезавантажитися. Не докоряйте собі за бездіяльність, краще розслабтеся й радійте дрібницям.

Риби

Не беріть у борг і не позичайте гроші. Не підписуйте документи, які передбачають фінансові витрати. Не погоджуйтесь на угоди з нерухомості, перенесіть їх. Знайомства сьогодні здатні змінити ваше особисте життя.

Джерело: астрологічний прогноз від Марини Скаді

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ