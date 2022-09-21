Вы удивитесь этим переменам! Гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака от известного астролога

Второй месяц осень будет чрезвычайно богат и щедр на новые возможности, финансовые успехи и кардинальные изменения.

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Овен

Октябрь — месяц солнечного затмения. Поэтому у вас будет ощущение, что мир вокруг накаляется, эмоции закипают. Очень благоприятная ситуация будет с бизнесом, с клиентами, с помощниками. Вы выйдите на работу, если у вас был профессиональный простой. Удачное время для завершения ремонтных работ по дому. 8 октября Плутон разворачивается в прямое движение — и это повлияет на все ваши решения. В октябре вы уже будете четко понимать, что вам делать дальше, какое решение принять и в каком направлении двигаться. Прекрасное время для того, чтобы заявить о себе в профессиональном плане. С 24 октября возможно вы получите крупную сумму денег — это может быть удачная сделка или дивиденды от инвестиций.

Телец

После 2 октября вы можете встретиться с человеком из прошлого, который способен изменить вашу жизнь. Или же произойдет важное знакомство. Большая вероятность, что вы помиретесь с бывшим партнером. Также первая половина октября будет благоприятной для Тельцов-родителей. Дети будут радовать успехами. Бизнес будет налаживаться, уйдут проблемы, связанные с документами. Появятся новые идеи для хобби. Удачными в октябре будут и поездки, командировки, даже обычный поход в театр или на концерт принесет массу удовольствия. Также в октябре у вас будет возможность закончить все недоделанные дела и запланировать отпуск.

Близнецы

Для Близнецов октябрь начинается с вопросов недвижимости. Это может быть удачная сделка по приобретению дома или квартиры, выгодная аренда бизнес-помещений, переезд из одного города в другой. Также октябрь преподнесет вам мощные возможности для начала чего-то нового. То, что не удавалось с апреля — в октябре произойдет практически без особых усилий с вашей стороны. После 8 октября вас ждут поступления денег. Это может быть помощь от родителей или государства, алименты, наследство. В середине месяца вы сможете понять чего вы точно хотите, какая у вас мечта, в каком направлении вы хотите двигаться дальше.

Рак

В октябре для Раков будет прекрасная возможность завершить то, что давно планировали. Вы наконец то сможете дозвониться до нужного вам человека, списаться с ним, встретиться. В начале месяца будут хорошие новости от родственников. Возможно они приедут в гости или вы к ним поедете. После 5 октября и до конца месяца — хорошее время для покупки автомобиля. После 23 октября у вас появятся прекрасные возможности зарабатывать деньги, прибыль и доходы увеличатся. После 24 октября любовь войдет в вашу жизнь. Это может быть проявленная любовь к себе или же бурный роман, или просто приятные комплименты — это все вас порадует.

Лев

Для Львов октябрь начнется с хороших финансовых новостей — это может быть новая высокооплачиваемая работа, прибыль от капиталовложений или же ресурсы, о которых вы пока не догадываетесь. Удачными будут и переговоры по работе, возрастет количество клиентов в бизнесе. Хорошее время также для смены работы или даже профессии. Могут быть проблемы, связанные со здоровьем и это может изменить весь ваш образ жизни. В середине месяца возможна поездка за границу или хорошие новости от туда. Также откроется возможность получить новое образование или начать изучать что-то новое. Если у вас не продвигались, "застопорились" отношения с партнером, то в октябре все будет развиваться динамично и радостно для вас.

Дева

В начале октября Дев ждет переоценка ценностей — как своих, так и общепринятых. Вы можете резко изменить мнение о ком-то, кто был вам дорог. С 5 октября будут хорошие возможности для планирования, переговоры пройдут успешно, командировки и путешествия также принесут пользу и удовольствие. Если вы никак не могли определиться в ваших романтических отношениях, по в середине октября ясность придет. Возможно, вы сойдетесь с партнером и решите вместе жить или же увидитесь наконец после долгой разлуки. Тема зачатия детей в октябре для Дев очень актуальна. Также для людей творческих профессий откроется ряд возможностей — вы можете получить долгожданное предложение, которое изменит вашу карьеру и даже жизнь.

Весы

Начните октябрь с освобождения от прошлого груза — это могут быть гнетущие мысли о совершенных ошибках или старые конфликты, которые напоминают о себе периодически. Звезды помогут вам избавиться от этого. Старая энергия уйдет, новая — придет. А вместе с ней и много возможностей. Хорошее время для дальних поездок и эмиграции. Вы сможете закончить ремонт или навести порядок в важных документах, вступить в наследство. В этом месяце также возможно изменение состава семьи — вашей или близких родственников. Может быть предложение руки и сердца, помолвка. Также октябрь для Весов — хорошее время для изучения чего-то нового.

Скорпион

В начале месяца Скорпионы получат результат своего труда — это может быть хорошее финансовое вознаграждение или же признание ваших заслуг и талантов. Очень улучшится атмосфера в семье, ваше общение с родственниками принесет позитивные эмоции, может закончится старый конфликт. Вы закончите все необходимые действия. связанные с крупной покупкой недвижимости или автомобиля. В октябре вы будете более общительны, более коммуникабельны, возможно именно в этом месяце произойдет важное знакомство, судьбоносное. Есть вероятность, что вы поменяете работу или же перейдете на руководящую должность. Также в этом месяце нужно заняться своим здоровьем.

Стрелец

В начале октября лучше не принимать никаких решения — это период солнечного затмения. Вы будете чувствовать себя неуверенно, поэтому лучше всего — довериться судьбе и плыть по течению. Не бойтесь нового — солнечное затмение означает новое. Это может быть переезд, рождение ребенка, брак, развод. Меркурий со 2 октября движется в 10 дом, а это дом достижений, карьеры, работы, цели. После 5 октября у вас появиться новая работа, новый план. Плутон после 8 октября принесет вам хорошие деньги — возможно, вы устроитесь на более высокооплачиваемую работу. Весь октябрь — финансово хороший месяц для вас. Также октябрь для Стрельцов — месяц детей. Возможно, вы получите хорошие новости от взрослых детей, а может узнаете, что скоро будете родителями.

Козерог

Для Козерогов октябрь — месяц, когда стабилизируются многие сферы жизни. вы сможете наконец то принять решение, касаемое работы. Также вы сможете определиться в личных отношениях — это может быть развод, разрыв отношений и начало новой истории любви. Звезды будут благосклонны к вам. В октябре произойдет событие, которое вас поменяет, поменяет вашу профессию. Вы сможете возродится в новом качестве. Могут быть перемены у кого-то из членов вашей семьи — это может быть переезд или же завершение ремонта в доме. Финансовые трудности, которые вы ощущали с лета, закончатся в октябре.

Водолей

После 2 октября ваше финансовое положение заметно улучшится. Вы сможете договориться и решить практически любую проблему. связанную с деньгами. Будет хорошая возможность закрыть кредиты или ипотеку. Октябрь преподнесет возможность измениться — поменять имидж, переосмыслить свое отношение к жизни, изменить статус в обществе, жениться или выйти замуж. Будет возможность работать удаленно или открыть собственное дело. Удачными будут поездки за границу, рабочие командировки.

Рыбы

У Рыб октябрь начнется с успехов в бизнесе. Возрастет количество клиентов, увеличится прибыль, появятся надежные партнеры, влиятельные знакомства. В семейной жизни возможны примирения с дальними родственниками. В октябре вам придется постоянно принимать решения, руководить многими процессами. В середине месяца возможна крупная покупка или продажа недвижимости, автомобиля. Очень хорошее время вкладывать в себя — в образование, здоровье, внешность, повышать всячески самооценку.

источник: https://www.youtube.com/c/AngelaPearl/videos