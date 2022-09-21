Ви здивуєтеся цим змінам! Гороскоп на жовтень для всіх знаків Зодіаку від відомого астролога

Другий місяць осені буде надзвичайно багатий і щедрий на нові можливості, фінансові успіхи та кардинальні зміни.

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Овен

Жовтень — місяць сонячного затемнення. Тому у вас буде відчуття, що світ навколо розжарюється, емоції закипають. Дуже сприятлива ситуація буде з бізнесом, клієнтами, помічниками. Ви вийдете на роботу, якщо у вас був професійний простій. Вдалий час для завершення ремонтних робіт у будинку. 8 жовтня Плутон розвертається у прямий рух — і це вплине на всі ваші рішення. У жовтні ви вже чітко розумітимете, що вам робити далі, яке рішення прийняти і в якому напрямку рухатися. Прекрасний час для того, щоб заявити про себе у професійному плані. З 24 жовтня, можливо, ви отримаєте велику суму грошей — це може бути вдала угода або дивіденди від інвестицій.

Телець

Після 2 жовтня ви можете зустрітися з людиною з минулого, яка здатна змінити ваше життя. Або відбудеться важливе знайомство. Велика ймовірність, що ви помиритеся з колишнім партнером. Також перша половина жовтня буде сприятливою для Тельців-батьків. Діти радуватимуть успіхами. Бізнес налагоджуватиметься, підуть проблеми, пов'язані з документами. З'являться нові ідеї для хобі. Вдалими у жовтні будуть і поїздки, відрядження, навіть звичайний похід до театру чи на концерт принесе багато задоволення. Також у жовтні ви матимете можливість закінчити всі недороблені справи та запланувати відпустку.

Близнюки

Для Близнюків жовтень починається із питань нерухомості. Це може бути вдала угода щодо придбання будинку чи квартири, вигідна оренда бізнес-приміщень, переїзд з одного міста до іншого. Також жовтень дасть вам потужні можливості для початку чогось нового. Те, що не вдавалося з квітня, — у жовтні відбудеться практично без особливих зусиль з вашого боку. Після 8 жовтня на вас чекають надходження грошей. Це може бути допомога від батьків чи держави, аліменти, спадщина. У середині місяця ви зможете зрозуміти, чого ви точно хочете, яка у вас мрія, в якому напрямку ви хочете рухатися далі.

Рак

У жовтні для Раків буде чудова нагода завершити те, що давно планували. Ви нарешті зможете додзвонитися до потрібної вам людини, списатися з нею, зустрітися. На початку місяця будуть добрі новини від родичів. Можливо, вони приїдуть у гості або ви до них поїдете. Після 5 жовтня і до кінця місяця — добрий час для покупки автомобіля. Після 23 жовтня у вас з'являться чудові можливості заробляти гроші, прибуток та прибутки збільшаться. Після 24 жовтня кохання увійде у ваше життя. Це може бути виявлена любов до себе або бурхливий роман, або просто приємні компліменти — це все вас порадує.

Лев

Для Лева жовтень розпочнеться з хороших фінансових новин — це може бути нова високооплачувана робота, прибуток від капіталовкладень чи ресурси, про які ви поки не здогадуєтеся. Вдалими будуть і переговори щодо роботи, зросте кількість клієнтів у бізнесі. Гарний час також для зміни роботи чи навіть професії. Можуть бути проблеми, пов'язані зі здоров'ям, і це може змінити весь ваш спосіб життя. У середині місяця можлива поїздка за кордон або добрі новини звідти. Також відкриється можливість здобути нову освіту або почати вивчати щось нове. Якщо у вас не просувалися, "застопорилися" стосунки з партнером, то в жовтні все розвиватиметься динамічно та радісно для вас.

Діва

На початку жовтня на Дів чекає переоцінка цінностей — як своїх, так і загальноприйнятих. Ви можете різко змінити думку про когось, хто був вам дорогий. З 5 жовтня будуть хороші можливості для планування, переговори пройдуть успішно, відрядження та подорожі також принесуть користь та задоволення. Якщо ви ніяк не могли визначитися у ваших романтичних стосунках, то в середині жовтня ясність прийде. Можливо, ви зійдетесь з партнером і вирішите разом жити або побачите нарешті після довгої розлуки. Тема зачаття дітей у жовтні для Дів дуже актуальна. Також для людей творчих професій відкриється низка можливостей — ви можете отримати довгоочікувану пропозицію, яка змінить вашу кар'єру та навіть життя.

Терези

Почніть жовтень зі звільнення від минулого вантажу — це можуть бути думки про скоєні помилки або старі конфлікти, які нагадують про себе періодично. Зірки допоможуть вам позбутися цього. Стара енергія піде, нова прийде. А разом із нею і багато можливостей. Гарний час для далеких поїздок та еміграції. Ви зможете закінчити ремонт або навести лад у важливих документах, вступити у спадок. Цього місяця також можлива зміна складу сім'ї — вашої чи близьких родичів. Може бути пропозиція руки та серця, заручини. Також жовтень для Терезів — добрий час для вивчення чогось нового.

Скорпіон

На початку місяця Скорпіони отримають результат своєї праці — це може бути хороша фінансова винагорода або визнання ваших заслуг та талантів. Дуже покращає атмосфера в сім'ї, ваше спілкування з родичами принесе позитивні емоції, може закінчиться старий конфлікт. Ви закінчите усі необхідні дії, пов'язані з великою покупкою нерухомості чи автомобіля. У жовтні ви будете більше товариські, комунікабельніші, можливо саме цього місяця відбудеться важливе знайомство, доленосне. Є ймовірність, що ви зміните роботу або перейдете на керівну посаду. Також цього місяця потрібно зайнятися своїм здоров'ям.

Стрілець

На початку жовтня краще не приймати жодних рішень — це період сонячного затемнення. Ви почуватиметеся невпевнено, тому найкраще — довіритися долі та плисти за течією. Не бійтеся нового — сонячне затемнення означає нове. Це може бути переїзд, народження дитини, шлюб, розлучення. Меркурій з 2 жовтня рухається у 10 дім, а це дім досягнень, кар'єри, роботи, цілі. Після 5 жовтня у вас з'явиться нова робота, новий план. Плутон після 8 жовтня принесе вам хороші гроші — можливо, ви влаштуєтеся на більш оплачувану роботу. Весь жовтень — фінансово гарний місяць для вас. Також жовтень для Стрільців — місяць дітей. Можливо, ви отримаєте хороші новини від дорослих дітей, а може, дізнаєтеся, що скоро будете батьками.

Козеріг

Для Козерогів жовтень — місяць, коли стабілізується багато сфер життя. Ви зможете нарешті прийняти рішення, що стосується роботи. Також ви зможете визначитися в особистих стосунках — це може бути розлучення, розрив та початок нової історії кохання. Зірки будуть прихильні до вас. У жовтні відбудеться подія, яка вас змінить, змінить вашу професію. Ви зможете відродитися у новій якості. Можуть бути зміни у когось із членів вашої родини — це може бути переїзд або завершення ремонту в будинку. Фінансові проблеми, які ви відчували з літа, закінчаться у жовтні.

Водолій

Після 2 жовтня ваше фінансове становище помітно покращає. Ви зможете домовитися та вирішити практично будь-яку проблему, пов'язану із грошима. Буде гарна можливість закрити кредити чи іпотеку. Жовтень дасть можливість змінитися — поміняти імідж, переосмислити своє ставлення до життя, змінити статус у суспільстві, одружитися чи вийти заміж. Буде можливість працювати віддалено чи відкрити власну справу. Вдалими будуть поїздки за кордон, робочі відрядження.

Риби

У Риб жовтень розпочнеться з успіхів у бізнесі. Зросте кількість клієнтів, збільшиться прибуток, з'являться надійні партнери, впливові знайомства. У сімейному житті можливі примирення з далекими родичами. У жовтні вам доведеться постійно ухвалювати рішення, керувати багатьма процесами. У середині місяця можлива велика покупка чи продаж нерухомості, автомобіля. Дуже добрий час вкладати в себе — в освіту, здоров'я, зовнішність, підвищувати всіляко самооцінку.

Джерело: https://www.youtube.com/c/AngelaPearl/videos