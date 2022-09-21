Королева-консорт Камилла и Джон Сноу из "Игры престолов" оказались дальними родственниками

Актер Кит Харингтон и Камилла Паркер-Боулз связаны через общего предка из 17 века

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Многие британские актеры имеют аристократическое происхождение, но оказалось, что некоторые даже являются дальними родственниками членов королевской семьи. Так, Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в культовом сериале "Игра престолов", как оказалось, имеет общего предка с королевой-консортом Камиллой. Об этом пишет Daily Mail.

У Харингтона и Камиллы Паркер-Боулз один предок на двоих 2-й граф Танет, ярый роялист и верный сторонник короля Карла I. Король Карл, как известно, проиграл Гражданскую войну и был казнен в 1649 году за государственную измену.

[ + – ] Король Карл I, казненный за измену Фото: Википедия

Джон Тафтон, 2-й граф Танет, всецело поддерживал Карла, принимал участие в битве при Эджхилле в 1642 году, после того как Карл объявил войну парламентским "мятежникам".

Граф Танет, с которым Камилла состоит в родстве со стороны матери, позже был вынужден сдаться парламентской армии, и его дом, Уистон-Хаус в Западном Сассексе, был оккупирован.

Затем граф смог бежать во Францию, оставив жену и детей в Англии. Он вернулся в 1644 году и был оштрафован парламентом, так что родовое гнездо ему пришлось продать.

После Реставрации в 1660 году, когда трон занял король Карл II, место жительства графа было указано как Лордс-плейс в Льюисе. Умер он в 1664 году.

Впрочем, у Камиллы может быть гораздо больше родственников. Ведь в ее генеалогическом древе есть семь герцогов, шесть маркизов, пятнадцать графов, семь виконтов и восемь баронов.

[ + – ] Королева-консорт Камилла в родстве со многими аристократами Фото: Clarence House/Instagram

Ее род также связан с монархами, включая короля Шотландии Якова VI и короля Карла II.

А ее прабабушка, Алиса Кеппел, была была любовницей короля Эдуарда VII.

По словам биографа Кристофера Уилсона, последний раз Алиса навещала его на смертном одре в 1910 году, прежде чем жена короля королева Александра навсегда изгнала ее из Букингемского дворца.

[ + – ] Кит Харингтон и Роуз Лесли Фото: Скриншот

Примечательно, но жена Кита Харингтона, актриса Роуз Лесли, с которой они познакомились на съемках "Игры престолов", где она играла одичалую Игритт, также имеет аристократическое происхождение. Она происходит из древнего шотландского клана Лесли.

Свадьбу пара в 2017 году сыграла в родовом замке Лесли в Абердиншире.