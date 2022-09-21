Королева-консорт Камілла та Джон Сноу з "Гри престолів" виявилися далекими родичами

Актор Кіт Герінґтон та Камілла Паркер-Боулз пов'язані через спільного предка з 17 століття

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Багато британських акторів мають аристократичне походження, але виявилося, що деякі навіть є далекими родичами членів королівської родини. Так, Кіт Герінґтон, який виконав роль Джона Сноу у культовому серіалі "Гра престолів", як виявилося, має спільного предка з королевою-консортом Каміллою. Про це пише Daily Mail.

У Герінґтона і Камілли Паркер-Боулз один предок на двох — 2-й граф Танет, затятий рояліст і вірний прихильник короля Карла I. Король Карл, як відомо, програв Громадянську війну і був страчений в 1649 за державну зраду.

[ + – ] Король Карл I, страчений за зраду Фото: Вiкiпедiя

Джон Тафтон, 2-й граф Танет, повністю підтримував Карла, брав участь у битві при Еджхіллі в 1642 році, після того, як Карл оголосив війну парламентським "бунтівникам".

Граф Танет, з яким Камілла має родинні зв'язки з боку матері, пізніше був змушений здатися парламентській армії, і його будинок, Вістон-Хаус у Західному Сассексі, був окупований.

Потім граф зміг втекти до Франції, залишивши дружину та дітей в Англії. Він повернувся в 1644, коли його оштрафував парламент, так що родове гніздо йому довелося продати.

Після Реставрації в 1660 році, коли трон зайняв король Карл II, місце проживання графа було вказано як Лордс-плейс у Льюїсі. Помер він у 1664 році.

Втім, у Камілли може бути набагато більше родичів. Адже в її генеалогічному дереві є сім герцогів, шість маркізів, п'ятнадцять графів, сім віконтів та вісім баронів.

[ + – ] Королева-консорт Камілла має родинні зв'язки з багатьма аристократами Фото: Clarence House/Instagram

Її рід також пов'язаний з монархами, включаючи короля Шотландії Якова VI та короля Карла II.

А її прабабуся, Аліса Кеппел, була коханкою короля Едуарда VII.

За словами біографа Крістофера Вілсона, востаннє Аліса відвідувала його на смертному одрі в 1910 році, перш ніж дружина короля королева Олександра назавжди вигнала її з Букінгемського палацу.

[ + – ] Кіт Герінґтон і Роуз Леслі Фото: Скриншот

Примітно, але дружина Кіта Герінґтона, акторка Роуз Леслі, з якою вони познайомилися на зйомках "Гри престолів", де вона грала дику Ігрітт, також має аристократичне походження. Вона походить зі стародавнього шотландського клану Леслі.

Весілля пара у 2017 році зіграла у родовому замку Леслі в Абердинширі.