Министр обороны Нидерландов появилась в платье от украинского дизайнера

Кайса Оллонгрен отметила, что Украина и украинцы заслуживают поддержки европейцев

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Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен появилась на официальном мероприятии в Гааге в платье и украшениях от украинского дизайнера.

На Дне бюджета в Гааге Кайса появилась в белом платье от украинского дизайнера Светланы Бевзы.

Образ она дополнила украшением – колье "Колоски".

[ + – ] Кайса Оллонгрен в платье от Светланы Бевзы

Об этом Кайса Оллонгрен рассказала в интервью программе Prinsjesdag, в котором она поговорила об Украине и последствиях войны в Украине для обороны Нидерландов.

"Война в Европе влияет на всех нас. Украина показывает, как выглядит решимость. Они заслуживают нашей постоянной поддержки", — отметила министр обороны и добавила, что выбор наряда был неслучайным.

"Я выбрала наряд от украинского дизайнера Светланы Бевзы. Как знак уважения сильным украинским женщинам", — сказала министр обороны и добавила, что стойкость украинок в военное время вдохновляет. Она пообещала, что Нидерланды будут поддерживать Украину и инвестировать значительные средства в оборону.

"Потому что наша свобода не самоочевидна", — резюмировала Кайса Оллонгрен.

Светлана Бевза на своей страничке в соцсетях отметила, что средства за платье и колье ее бренда, купленные министром, будут переданы волонтерам из Kyiv Angels.

"Поражена искренностью ее теплого отношения к Украине", — отметила Светлана Бевза.