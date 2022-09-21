Міністерка оборони Нідерландів з'явилася у сукні від українськох дизайнерки

Кайса Оллонґрен зазначила, що Україна та українці заслуговують на підтримку європейців

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Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен з'явилася на офіційному заході у Гаазі у сукні та прикрасах від української дизайнерки.

На Дні бюджету в Гаазі Кайса з'явилася у білій сукні від української дизайнерки Світлани Бевзи.

Образ вона доповнила прикрасою — кольє "Колоски".

[ + – ] Кайса Оллонґрен у сукні від Світлани Бевзи

Про це Кайса Оллонґрен розповіла в інтерв'ю програмі Prinsjesdag, в якому вона поговорила про Україну та наслідки війни в Україні для оборони Нідерландів.

"Війна в Європі впливає на всіх нас. Україна показує, як виглядає рішучість. Вони заслуговують на нашу постійну підтримку", — зазначила міністерка оборони і додала, що вибір наряду був невипадковим.

"Я обрала вбрання від української дизайнерки Світлани Бевзи. Як знак поваги до сильних українських жінок", — сказала міністерка оборони і додала, що стійкість українок у воєнний час надихає. Вона пообіцяла, що Нідерланди підтримуватимуть Україну та інвестуватимуть значні кошти в оборону.

"Бо наша свобода не самоочевидна", — резюмувала Кайса Оллонґрен.

Світлана Бевза на своїй сторінці у соцмережах зазначила, що кошти за сукню та кольє її бренду, куплені міністеркою, передадуть волонтерам із Kyiv Angels.

"Вражена щирістю її теплого ставлення до України", — зазначила Світлана Бевза.