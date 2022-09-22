Не конфликтуйте и не тратьте много денег. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 сентября 2022 года

Непростой день для многих знаков Зодиака, высокая вероятность ссор на пустом месте и взаимных недопониманий. Впрочем, некоторым знакам сегодня повезет.

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Овен

Сегодня лучше не начинать ничего нового — ни отношений, ни рабочих проектов. Сэкономьте энергию на завтра. Доведите до конца начатое. Прислушайтесь к советам друзей, проведите вечер с семьей.

Телец

Не поддавайтесь на провокации недоброжелателей, не слушайте критику со стороны. Негативные эмоции могут вам серьезно навредить. Если у вас получится контролировать себя — вы уже победили.

Близнецы

Этот день лучше всего провести дома, запланируйте визит к врачу, порадуйте себя оздоровительными процедурами. Не экономьте на себе, возобновляемая энергия поможет дойти до намеченной цели.

Рак

Избегайте конфликтов и сложных разговоров дома. Не вступайте в дискуссию с руководством, сегодня лучше всего больше слушать и меньше говорить, даже если кажется, что вы правы.

Лев

Избегайте дорогостоящих покупок, не одалживайте и не берите деньги в долг. откажитесь от искушения посетить дорогие заведения. На работе придется отстаивать свою точку зрения — будьте смелы и уверенны в себе.

Дева

Откажитесь от посещения спортзала, не перегружайте организм, есть риск обострения хронических заболеваний. Больше отдыхайте сегодня.

Весы

Расходуя собственную энергию, помните, что она долго восстанавливается. Экономьте силы, не реагируйте на второстепенные дела, сосредоточьтесь на главных.

Скорпион

Сегодня звезды советуют вам отдохнуть, не загадывать далеко наперед, не грустить. То, что сейчас кажется проблемой — решиться в ближайшие дни. Сохраняйте спокойствие и уделите время семье.

Стрелец

Сегодня у вас получится преобразовать свои слабости в силу, а сложное положение использовать для будущего успеха. Вы сильны как никогда — не сомневайтесь в себе. Дома ждет приятный сюрприз.

Козерог

Сегодня хороший день для того, чтобы завершить все недоделанные дела. но не отвлекайтесь на пустые разговоры. Вечером будут долгожданные хорошие новости.

Водолей

Можете смело браться за новое дело. Возможно, вы наткнетесь на запрет, ощутите чувство зажатости и скованности, или встретитесь с какими-то иными ограничениями. Возьмите себя в руки – и прибавьте шагу.

Рыбы

Сегодня вам лучше избегать встреч с руководством — есть риск вступить в конфликт. Велика вероятность и бытовой травмы, поэтому лучше аккуратно обращаться с режущими и колющими предметами.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ