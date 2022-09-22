Не конфліктуйте та не витрачайте багато грошей. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 вересня 2022 року

Непростий день для багатьох знаків Зодіаку, висока ймовірність сварок на порожньому місці та взаємні непорозуміння. Проте деяким знакам сьогодні пощастить.

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Овен

Сьогодні краще не розпочинати нічого нового — ні стосунків, ні робочих проєктів. Заощаджуйте енергію на завтра. Остаточно закінчіть розпочате. Прислухайтеся до порад друзів, проведіть вечір із сім'єю.

Телець

Не піддавайтеся на провокації недоброзичливців, не слухайте критики збоку. Негативні емоції можуть серйозно нашкодити. Якщо вам вдасться контролювати себе — ви вже перемогли.

Близнюки

Цей день краще провести вдома, заплануйте візит до лікаря, порадуйте себе оздоровчими процедурами. Не заощаджуйте на собі, відновлювана енергія допоможе дійти до наміченої мети.

Рак

Уникайте конфліктів та складних розмов удома. Не вступайте в дискусію з керівництвом, сьогодні найкраще більше слухати і менше говорити, навіть якщо здається, що ви маєте рацію.

Лев

Уникайте дорогих покупок, не позичайте і не беріть гроші в борг, відмовтеся від спокуси відвідати дорогі заклади. На роботі доведеться відстоювати свою точку зору — будьте сміливими та впевненими в собі.

Діва

Відмовтеся від відвідування спортзалу, не перевантажуйте організм, є ризик загострення хронічних захворювань. Більше відпочивайте сьогодні.

Терези

Витрачаючи власну енергію, пам'ятайте, що вона довго відновлюється. Заощаджуйте сили, не реагуйте на другорядні справи, зосередьтеся на головних.

Скорпіон

Сьогодні зірки радять вам відпочити, не загадувати далеко наперед, не сумувати. Те, що зараз здається проблемою, вирішиться найближчими днями. Зберігайте спокій та приділіть час сім'ї.

Стрілець

Сьогодні вам вдасться перетворити свої слабкості в силу, а складне становище використовувати для майбутнього успіху. Ви сильні як ніколи — не сумнівайтеся у собі. Удома чекає приємний сюрприз.

Козеріг

Сьогодні добрий день для того, щоб завершити всі недороблені справи. але не відволікайтеся на пусті розмови. Увечері будуть довгоочікувані добрі новини.

Водолій

Можете сміливо братися за нову справу. Можливо, ви натрапите на заборону, відчуєте почуття затисненості та скутості, або зустрінетесь з якимись іншими обмеженнями. Візьміть себе в руки і додайте кроку.

Риби

Сьогодні вам краще уникати зустрічей із керівництвом — є ризик вступити в конфлікт. Велика ймовірність і побутової травми, тому краще акуратно поводитися з ріжучими та колючими предметами.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ