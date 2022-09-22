Из-за вероятного политического скандала съемки фильма о футболе с Мэттью МакКонахи остановлены

Съемки фильма о спорте Dallas Sting остановлены за шесть недель до начала производственного процесса, хотя все актеры уже были выбраны на роли. Главную роль в драме должен был сыграть Мэттью МакКонахи. Съемки организовала кинокомпания "Skydance".

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Фильм, действие которого происходило в 1984 году, должен был рассказать реальную историю женской футбольной команды из Далласа, которая отправилась в Китай и, вопреки всему, победила некоторые из лучших женских команд в мире. МакКонахи должен был сыграть тренера Билла Киндера, который привел команду к победам над командами Австралии, Японии, Китая и, наконец, Италии в игре чемпионата. Об этом сообщает Hollywoodreporter.

Источники сообщают, что команда Skydance, которая работала над фильмом, и продюсеры получили тревожные обвинения о том, что сценарий фильма описывает аспекты реальной истории, на которой была основана драма. По словам источников, это расследование заставило Skydance и продюсеров остановить процесс съемок.

Skydance, которая работала над фильмом совместно с Berlanti Schechter Productions, отказалась от комментариев.

Источник, близкий к решению, отметил, что Skydance и продюсеры были разочарованы развитием событий, поскольку они считали, что история команды 1984 года и ее молодых игроков заслуживает того, чтобы ее рассказали.

На роль дочери тренера была приглашена Кейтлин Девер, недавно сыгравшая главную роль в "Допесике" и сыгравшая в романтической комедии Джорджа Клуни и Джулии Робертс "Билет в рай". Во время кастинга было потрачено значительное количество усилий и денег на обширный процесс прослушивания, чтобы найти настоящих футболистов, с которыми затем можно было бы работать над их актерскими способностями.

Действие фильма, сценарий которого написали создатели GLOW Лиз Флахайв и Карли Менш, должно было происходить на фоне открытия президентом Рональдом Рейганом отношений с Китаем. Этот шаг подчеркивает потенциальные риски, которые могут возникнуть при рассказе реальных историй.

Напомним, в 2021 году актер Мэттью Макконахи заявлял, что намерен участвовать в выборах губернатора и занять пост губернатора Техаса. По его мнению, в штате "накопилось много проблем". В эфире популярного шоу Мэттью Макконахи сказал, что обдумывает идею идти в политику.