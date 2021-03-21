Актер Мэттью МакКонахи собирается стать губернатором Техаса

Голливудская знаменитость считает, что в его родном штате накопилось много проблем, которые необходимо решать.

Знаменитый голливудский актер Мэттью МакКонахи, известный по съемкам в фильмах "Линкольн для адвоката", "Интерстеллар", "Джентльмены" и других, заявил, что в будущем хочет стать губернатором штата Техас.

Об этом он сказал в эфире телевизионного шоу The Tonight Show.

По словам актера, он действительно может пойти в политику, но окончательного решения пока еще не принял.

"Я обдумываю это решение. Это факт, но дальше я пока не продвинулся", – сказал МакКонахи.

Актер, который сам является выходцем из Техаса, также рассказал, что его семья стала свидетелем аномальных морозов на территории штата, однако справилась с трудностями и чувствует себя хорошо. По его словам, когда замерз водопровод, им приходилось греть воду, но другим семьям пришлось еще хуже.

МакКонахи считает, что в штате накопилось много проблем, которые необходимо решать.

Мэ́ттью Дэ́вид Макко́нахи (англ. Matthew David McConaughey) – американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Поначалу он зарекомендовал себя как актёр комедийного амплуа, но во втором десятилетии XXI века Макконахи перешёл к крупным драматическим ролям, удостоившись ряда наград и положительных отзывов от кинопрессы за такие картины как "Линкольн для адвоката", "Мад", "Киллер Джо", "Далласский клуб покупателей", "Супер Майк", "Интерстеллар" и "Джентльмены". За роль в картине "Далласский клуб покупателей" (2013) был удостоен множества наград, в том числе "Золотого глобуса", премии Гильдии киноактёров США и первого в карьере "Оскара".

Отметим, недавно МакКонахи выпустил биографическую книгу "Зеленые огни" (Greenlights), которая возглавила список бестселлеров The New York Times. В эксклюзивном интервью, посвященном выходу книги, актер, в числе прочего, рассказал, что его отец Джеймс Дональд Макконехи, который ушел из жизни еще в 1992 году, умер от оргазма.