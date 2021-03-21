Актор Меттью МакКонахі збирається стати губернатором Техасу

Голлівудська знаменитість вважає, що в його рідному штаті накопичилося багато проблем, які необхідно вирішувати.

Голлівудський актор Меттью МакКонахі, відомий за фільмами "Лінкольн для адвоката", "Інтерстеллар", "Джентльмени" та іншими, заявив, що в майбутньому хоче стати губернатором штату Техас.

Про це він сказав в ефірі телевізійного шоу The Tonight Show.

За словами актора, він дійсно може піти в політику, але остаточного рішення поки що не прийняв.

"Я обмірковую це рішення. Це факт, але далі я поки не просунувся", — сказав МакКонахі.

Актор, який сам народився в Техасі, також розповів, що його сім'я стала свідком аномальних морозів на території штату, проте впоралася з труднощами і відчуває себе добре. За його словами, коли замерз водогін, їм доводилося гріти воду, але іншим сім'ям довелося ще гірше.

МакКонахі вважає, що в штаті накопичилося багато проблем, які необхідно вирішувати.

Меттью Девід Макконахі (англ. Matthew David McConaughey) — американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер. Спочатку він зарекомендував себе як актор комедійного амплуа, але в другому десятилітті XXI століття Макконахі перейшов до великих драматичних ролей, здобувши ряду нагород і позитивних відгуків від кінопреси за такі картини як "Лінкольн для адвоката", "Мад", "Кілер Джо", " Далласький клуб покупців "," Супер Майк "," Інтерстеллар" та " Джентльмени ". За роль в картині "Далласький клуб покупців" (2013) він був удостоєний нагородами, в тому числі "Золотим глобусом", премією Гільдії кіноакторів США і першим в кар'єрі "Оскаром".

Відзначимо, нещодавно МакКонахі випустив біографічну книгу "Зелені вогні" (Greenlights), яка очолила список бестселерів The New York Times. В ексклюзивному інтерв'ю, присвяченому виходу книги, актор, в числі іншого, розповів, що його батько Джеймс Дональд Макконехі, який пішов з життя ще в 1992 році, помер від оргазму.