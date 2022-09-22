Мартин или Андрей, щедрость или гордыня? Как имя влияет на судьбу человека

Имя человека в огромной степени определяет его судьбу. Не случайно ведь Заратустра считал, что имя, подобно ключу, может открыть о человеке самые сокровенные знания. Родители, называя ребенка, часто руководствуются милозвучностью имени или своими предпочтениями, модой, часто детей называют в честь умерших родственников. Астрологи предостерегают — это опасный подход.

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Имена, которыми нельзя называть ребенка.

Это божественные имена — Иисус, Бог. Дать ребенку такое имя считается богохульством.

Это дьявольские имена — Люцифер, Дьявол, Демон. Человеку с таким именем будет крайне сложно жить.

Имена, которыми чаще всего называют детей в Украине имеют греческие корни.

Это Александр, Алексей, Анатолий, Андрей, Артем, Георгий, Денис, Дмитрий, Евгений, Леонид, Никита, Николай, Петр, Степан, Филипп, Алла, Анастасия, Вероника, Екатерина, Елена, Зинаида, Зоя, Ирина, Ксения, Лариса, Лидия, Майя, Раиса, Софья, Татьяна — все эти имена происходят из эллинской культуры.

Личности, которых нарекли такими красивыми именами, общительны и любознательны, приветливы, коммуникабельны, остро чувствуют жизнь, умеют радоваться мелочам. Но есть у них и недостатки — они часто хитры, умеют обманывать, живут на контрастах.

Люди с римскими именами

Антон, Валентин, Валерий, Игнатий, Иннокентий, Константин, Максим, Марк, Мартин, Павел, Роман, Сергей, Феликс, Антонина, Диана, Клавдия, Клара, Марина, Наталья, Нонна, Регина, Юлия — все эти имена принадлежат к римской культуре.

Обладатели таких милозвучных имен сильны, активны, умеют постоять за себя, это прекрасные лидеры и великолепные ораторы. Они одиночки по натуре, философы.

Их недостатки — хитрость и изворотливость.

Люди, названные Библейскими именами

Даниил, Ефрем, Иван, Илья, Матвей, Михаил, Яков, Анна, Дина, Ева, Елизавета, Мария, Тамара — это имена из иудейской традиции.

Обладатели этих имен склонны к фатализму. Также часто это глубоко верующие люди. Они интроверты, держат дистанцию в общении, любят одиночество.

Их недостатки — паразитирование, двуличность.

Славянские имена

Богдан, Борис, Владимир, Владислав, Всеволод, Всеслав, Вячеслав, Любомир, Мирослав, Мстислав, Ростислав, Светозар, Святослав, Станислав, Ярослав, Вера, Влада, Лада, Любовь, Людмила, Милана, Надежда, Рада, Светлана — все они принадлежат к группе славянских имен

Обладатели этих имен трудолюбивы, талантливы, активны. Но им свойственна лень, непредсказуемость, неумение принять правильное решение.

Скандинавские имена

Игорь, Олег, Ольга — эти и другие скандинавские имена относятся к этносу северных народов.

Обычно это очень сдержанные люди, способные принять самое жесткое решение. Они упрямы и целеустремленны, честны и прямолинейны.

Их недостатки — гордыня, жестокость, чрезмерная эмоциональность

Персидские имена

Вадим, Кирилл, Рустам, Дарья, Роксана относятся к группе персидских имен

Это люди-звезды, они всегда стремятся к славе и известности. Они щедры, великодушны, с радостью помогают другим.

Их главный недостаток — тщеславие.

Западноевропейские имена

Альберт, Генрих, Роберт, Эдуард, Эрнст, Жанна, Изольда, Луиза, Эмма относятся к группе западноевропейских имен.

Люди с такими именами дипломатичны, они придерживаются модных тенденций, любят за собой ухаживать.

Их недостатки — склонность к интригам, лицемерие.