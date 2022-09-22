Мартин чи Андрій, щедрість чи гординя? Як ім'я впливає на долю людини

Ім'я людини величезною мірою визначає її долю. Адже не випадково Заратустра вважав, що ім'я, подібно до ключа, може відкрити про людину найпотаємніші знання. Батьки, називаючи дитину, часто керуються милозвучністю імені чи своїми уподобаннями, модою, часто дітей називають на честь померлих родичів. Астрологи застерігають — це небезпечний підхід.

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Імена, якими не можна називати дитину.

Це божественні імена — Ісус, Бог. Дати дитині таке ім'я вважається богохульством.

Це диявольські імена — Люцифер, Диявол, Демон. Людині з таким ім'ям буде украй складно жити.

Імена, якими найчастіше називають дітей в Україні, мають грецьке коріння.

Це Олександр, Олексій, Анатолій, Андрій, Артем, Георгій, Денис, Дмитро, Євген, Леонід, Микита, Микола, Петро, Степан, Філіп, Алла, Анастасія, Вероніка, Катерина, Олена, Зінаїда, Зоя, Ірина, Ксенія, Лариса, Лідія, Майя, Раїса, Софія, Тетяна — всі ці імена походять із еллінської культури.

Особи, яких назвали такими красивими іменами, товариські й допитливі, привітні, комунікабельні, гостро відчувають життя, вміють радіти дрібницям. Але є й недоліки — вони часто хитрі, вміють обманювати, живуть на контрастах.

Люди з римськими іменами

Антон, Валентин, Валерій, Ігнатій, Інокентій, Костянтин, Максим, Марк, Мартин, Павло, Роман, Сергій, Фелікс, Антоніна, Діана, Клавдія, Клара, Марина, Наталія, Нонна, Регіна, Юлія — всі ці імена належать до римської культурури.

Власники таких милозвучних імен сильні, активні, вміють постояти за себе, це чудові лідери та чудові промовці. Вони самі за натурою філософи.

Їхні недоліки — хитрість і спритність.

Люди, названі біблійними іменами

Данило, Єфрем, Іван, Ілля, Матвій, Михайло, Яків, Ганна, Діна, Єва, Єлизавета, Марія, Тамара — це імена з юдейської традиції.

Власники цих імен схильні до фаталізму. Також це часто віддані віряни. Вони інтроверти, тримають дистанцію в спілкуванні, люблять самотність.

Їхні недоліки — паразитування, дволикість.

Слов'янські імена

Богдан, Борис, Володимир, Владислав, Всеволод, Всеслав, В'ячеслав, Любомир, Мирослав, Мстислав, Ростислав, Світлозар, Святослав, Станіслав, Ярослав, Віра, Влада, Лада, Любов, Людмила, Мілана, Надія, Рада, Світлана — всі вони належать до групи слов'янських імен

Власники цих імен працьовиті, талановиті, активні. Але їм властива лінь, непередбачуваність, невміння ухвалити правильне рішення.

Скандинавські імена

Ігор, Олег, Ольга — ці й інші скандинавські імена належать до етносу північних народів.

Зазвичай це дуже стримані люди, здатні ухвалити найжорсткіше рішення. Вони вперті й цілеспрямовані, чесні та прямолінійні.

Їхні недоліки — гординя, жорстокість, надмірна емоційність.

Перські імена

Вадим, Кирило, Рустам, Дар'я, Роксана належать до групи перських імен

Це люди-зірки, вони завжди прагнуть слави та популярності. Вони щедрі, великодушні, радо допомагають іншим.

Їхня головна вада — марнославство.

Західноєвропейські імена

Альберт, Генріх, Роберт, Едуард, Ернст, Жанна, Ізольда, Луїза, Емма належать до групи західноєвропейських імен.

Люди з такими іменами дипломатичні, вони дотримуються модних тенденцій, люблять доглядати за собою.

Їх недоліки — схильність до інтриг, лицемірство.