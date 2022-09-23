Не надо взламывать двери, за которыми вас не ждут. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 сентября 2022 года

День, когда лучше не настаивать на своем и не делать резких движений. Важно успокоиться и прислушаться к внутреннему голосу.

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Овен

Непростой период в вашей жизни продолжается. Сегодня вам нужно избегать серьезных решений, связанных с деньгами. Отложите деловые встречи, не заключайте сделок. Радость найдете в любви.

Телец

Не спорьте с коллегами, не поддавайтесь на провокации недоброжелателей, не проявляйте чрезмерных эмоций. Если будет предложение о сотрудничестве — подумайте семь раз. Сейчас не время начинать что-то новое.

Близнецы

День, когда лучше поберечь собственные нервы, позаботиться о психологическом здоровье. Отложите до завтра все важные дела и отдохните. Забвение и умиротворения найдете в уединении, в глубокой медитации.

Рак

Не берите на себя непосильных обязательств, не ставьте сегодня рекордов. Сэкономьте энергию на завтра. Вечером не отказывайтесь от похода в театр или в кино. Насладитесь общением с близким человеком.

Лев

Постарайтесь сегодня сохранять оптимизм. Не раздражайтесь по мелочам. Позитивное настроение поможет поддержать близкий человек. Обратите внимание на пожилых родственников — они нуждаются в вашем внимании.

Дева

Сегодня у вас — день ревизии друзей. Не верьте словам, оценивайте поступки. Не огорчайтесь и не предъявляйте завышенных требований к родственникам. Помните — у вас есть люди, которые вас любят, несмотря ни на что.

Весы

Хороший день для продуктивного труда и активного отдыха. Если вы еще не занялись своей физической формой — не откладывайте на завтра, начните сегодня.

Скорпион

Возможно, вы устали так сильно, что подвергаете сомнениям правильность ваших действий и поступков. Напрасно. Вы все делаете правильно. Напряжение снимет общение с родными и близкими людьми.

Стрелец

Период застоя близится к концу. Вам необходимо войти в фазу активных действий. Поэтому соберитесь, сконцентрируйтесь на том, что вы хотите. И не рубите с плеча.

Козерог

Сегодня не лучший день для общения с окружающими. Побудьте наедине с собой. Ответы на важные вопросы придут, если вам удастся унять гордыню и признать свою неправоту.

Водолей

Экономьте силы и энергию, но не расслабляйтесь. День может принести максимально высокие результаты на работе, если вы будете спокойны и сосредоточены.

Рыбы

Сегодня вам важно помнить, что молчание — золото. Меньше говорите, иначе рискуете невзначай выдать важный секрет. Семейных Рыб ждет важный разговор дома.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ