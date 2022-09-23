Не треба зламувати двері, за якими на вас не чекають. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 вересня 2022 року

День, коли краще не наполягати на своєму та не робити різких рухів. Важливо заспокоїтись і прислухатися до внутрішнього голосу.

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Овен

Непростий період у вашому житті продовжується. Сьогодні вам потрібно уникати серйозних рішень, пов'язаних із грошима. Відкладіть ділові зустрічі, не укладайте угод. Радість знайдете у коханні.

Телець

Не сперечайтеся з колегами, не піддавайтеся на провокації недоброзичливців, не проявляйте надмірних емоцій. Якщо буде пропозиція про співпрацю, подумайте сім разів. Нині не час починати щось нове.

Близнюки

День, коли краще зберегти власні нерви, подбати про психологічне здоров'я. Відкладіть до завтра всі важливі справи та відпочиньте. Забуття та умиротворення знайдете на самоті, у глибокій медитації.

Рак

Не беріть на себе непосильні зобов'язання, не ставте сьогодні рекордів. Заощаджуйте енергію на завтра. Увечері не відмовляйтеся від походу до театру чи кіно. Насолоджуйтеся спілкуванням із близькою людиною.

Лев

Намагайтеся сьогодні зберігати оптимізм. Не дратуйте через дрібниці. Позитивний настрій допоможе підтримати близька людина. Зверніть увагу на літніх родичів — вони потребують вашої уваги.

Діва

Сьогодні у вас день ревізії друзів. Не вірте словам, оцінюйте вчинки. Не засмучуйтесь і не висувайте підвищених вимог до родичів. Пам'ятайте, у вас є люди, які вас люблять, незважаючи ні на що.

Терези

Хороший день для продуктивної праці та активного відпочинку. Якщо ви ще не взялися за свою фізичну форму — не відкладайте на завтра, почніть сьогодні.

Скорпіон

Можливо, ви втомилися так сильно, що ставите під сумнів правильність ваших дій і вчинків. Даремно. Ви все робите правильно. Напругу зніме спілкування з рідними та близькими людьми.

Стрілець

Період застою наближається до кінця. Вам необхідно увійти до фази активних дій. Тому зберіться, зосередьтеся на тому, що ви хочете. І не рубайте з плеча.

Козеріг

Сьогодні не найкращий день для спілкування з оточенням. Побудьте наодинці із собою. Відповіді на важливі питання прийдуть, якщо вам вдасться вгамувати гординю і визнати свою неправоту.

Водолій

Заощаджуйте сили та енергію, але не розслабляйтеся. День може принести максимально високі результати на роботі, якщо ви будете спокійні та зосереджені.

Риби

Сьогодні вам важливо пам'ятати, що мовчання золото. Менше кажіть, інакше ризикуєте ненароком видати важливий секрет. Сімейних риб чекає важлива розмова вдома.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ