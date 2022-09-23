49-летняя Кейт Бекинсейл сразила поклонников белоснежным мини-платьем (ФОТО)

49-летняя актриса Кейт Бекинсейл, похоже, в мире кино становится новой иконой стиля и может соперничать в этом смысле с легендарной Мэрилин Монро.

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Позируя в легком белом летнем мини-платье, Кейт выглядела великолепно. Снимок размещен в Инстаграм актрисы. Об этом сообщает Hollywoodlife.com.

Издание пишет, что белое хлопковое мини-платье Кейт без рукавов было украшено бретельками с оборками, которые были завязаны бантиками на плечах. Платье отличалось глубоким V-образным вырезом, который открывал широкое декольте, в то время как на талии платье сужалось. На лифе платья была красная вышивка с надписью "OH NO", а остальная часть платья плавно перетекала в струящуюся юбку с оборками.

Поклонники написали в комментарии к фото, что Кейт отлично выглядит. Фото набрало несколько десятков тысяч просмотров. Так что Кейт сегодня популярна и любима поклонниками, как в свое время была популярна Мэрилин Монро.

Напомним, ранее Кейт показала, с чем сочетать самые модные джинсовые шорты сезона.