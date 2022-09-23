49-річна Кейт Бекінсейл вразила шанувальників білосніжною мінісукнею (ФОТО)

49-річна акторка Кейт Бекінсейл, схоже, у світі кіно стає новою іконою стилю і може змагатися в цьому сенсі з легендарною Мерилін Монро.

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Позуючи в легкій білій літній мінісукні, Кейт мала чудовий вигляд. Знімок розміщено в інстаграмі акторки. Про це повідомляє Hollywoodlife.com.

Видання пише, що біла бавовняна мінісукня Кейт без рукавів прикрашена бретельками з воланами, які зав'язані бантиками на плечах. Сукня відрізнялася глибоким V-подібним вирізом, який відкривав широке декольте, тоді як на талії плаття звужувалося. На ліфі сукні була червона вишивка з написом "OH NO", а решта сукні плавно перетікала в спідницю з воланами.

Шанувальники написали у коментарі до фото, що Кейт чудово виглядає. Фото набрало кілька десятків тисяч переглядів. Так що Кейт сьогодні популярна та улюблена шанувальниками, як свого часу була популярна Мерилін Монро.

Нагадаємо, раніше Кейт показала, з чим поєднувати наймодніші джинсові шорти сезону.