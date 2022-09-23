Вскоре все может кардинально измениться. Астрологи рассказали, что ждет Украину до конца года

Уже до конца года мы сможем вернуть большую часть оккупированных территорий, многие украинцы вернуться домой, семьи восстановятся.

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Конец 2022 года для Украины будет очень непростым, ведь переломный момент в войне уже произошел — в пользу Украины. Астролог Людмила Халанская утверждает — это только начало победного пути, осенью Украину ждут большие изменения на фронте. Уже до конца года мы сможем вернуть большую часть оккупированных территорий, многие украинцы вернуться домой, семьи восстановятся.

В свою очередь астролог Марина Скади утверждает, что в октябре 2022 года может показаться, что ситуация ухудшается, украинцы осознают количество потерь на фронте, это пошатнет веру в победу. Но нужно собрать всю волю в кулак и тогда преимущество окажется на нашей стороне. Более того, после дня осеннего равноденствия, то есть после 23 сентября, после момента перехода Солнца в знак Весы начинаются благоприятные дни для украинцев и ВСУ.

В день осеннего равноденствия 23 сентября 2022 года Солнце соединяется с ретроградным Меркурием. С этого момента появляется возможность продвинуться вперед, сдвинуть с "мертвой точки" многие процессы, в том числе — экономические. Также после 23 сентября можно ожидать дипломатических побед Украины на мировой арене, важных заявлений глав иностранных государств, что касаются Украины. Сознание многих украинцев продолжает меняться. Люди будут находить ответы на вопросы, понимать как жить дальше и в каком направлении двигаться.

Конец 2022 года будет подготовкой к большому рывку, переходу страны на новый уровень. Изменения коснуться каждого украинца, так как было раньше не будет больше никогда. Неизбежно полное обновление политического класса, многие лидеры навсегда выйдут из игры. Будущий, 2023 год станет для Украины судьбоносным.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ