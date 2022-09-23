Незабаром все може кардинально змінитись. Астрологи розповіли, що чекає на Україну до кінця року

Вже до кінця року ми зможемо повернути більшу частину окупованих територій, багато українців зможе повернутись додому, сім'ї відновляться.

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Кінець 2022 року для України буде дуже непростим, адже переломний момент у війні вже стався на користь України. Астрологиня Людмила Халанська стверджує — це лише початок переможного шляху, восени на Україну чекають великі зміни на фронті. Вже до кінця року ми зможемо повернути більшу частину окупованих територій, багато українців зможе повернутись додому, сім'ї відновляться.

Астрологиня Марина Скаді стверджує, що в жовтні 2022 року може здатися, що ситуація погіршується, українці усвідомлять кількість втрат на фронті, це похитне віру в перемогу. Але треба зібрати всю волю в кулак і тоді перевага виявиться на нашому боці. Щобільше, після дня осіннього рівнодення, тобто після 23 вересня, після моменту переходу Сонця на знак Терези починаються сприятливі дні для українців та ЗСУ.

У день осіннього рівнодення 23 вересня 2022 Сонце з'єднується з ретроградним Меркурієм. З цього моменту з'являється можливість просунутися вперед, зрушити з "мертвої точки" багато процесів, зокрема економічні. Також після 23 вересня можна очікувати дипломатичних перемог України на світовій арені, важливих заяв глав іноземних держав, що стосуються України. Свідомість багатьох українців продовжує змінюватись. Люди знаходитимуть відповіді на запитання, розумітимуть, як жити далі і в якому напрямку рухатися.

Кінець 2022 буде підготовкою до великого ривку, переходу країни на новий рівень. Зміни торкнутися кожного українця, так, як було раніше, більше ніколи не буде. Неминучим є повне оновлення політичного класу, багато лідерів назавжди вийдуть з гри. Майбутній 2023 рік стане для України доленосним.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ