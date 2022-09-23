58-летний Брэд Питт: я не хочу бороться со старением

"Я не хочу убегать от старения", — сказал актер журналистам. Он считает важным научиться любить себя и лучше относиться к себе.

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Голливудская звезда, 58-летний актер Брэд Питт не хочет бороться со старением. Об этом пишет TV-Media.at.

"Это концепция, от которой мы не можем избавиться, и я бы предпочел, чтобы наша культура приняла ее с распростертыми объятиями", — сказал двукратный обладатель премии "Оскар".

Брэд Питт также рассказал о своих представлениях о красоте и о том, нужна ли мужчинам и женщинам косметика с "антивозрастным эффектом". Питт недавно начал продавать свою собственную линию по уходу за кожей, но, по его собственным словам, отказался от обещаний производить "антивозрастную косметику": "Это смешно, это сказка". Важно научиться любить себя и относиться к себе лучше.

"Просто старейте здорово", — напутствует других Питт, который, судя по всему, не имеет претензий к своей внешности.

В интервью Vogue, которое было опубликовано в среду в Instagram, голливудская звезда также рассказала, кого она считает "самыми красивыми мужчинами в мире" в прошлом и настоящем.

В актерском мире для Питта это, в первую очередь, актер Пол Ньюман. "Потому что он старел так изящно. И, судя по всему, он был действительно особенным, щедрым, теплым и честным человеком".

Брэд Питт также выбрал среди мужчин-коллег, которые адекватно относятся к своему солидному возрасту.

"Если я хочу назвать кого-то, кто еще жив, я должен назвать актера Джорджа Клуни, почему бы и нет?", — пошутил Питт, напомнив этой фразой, что дружит с Джорджем уже много лет.

Напомним, ранее Брэд Питт признался, что подвержен вспышкам гнева.