58-річний Бред Пітт: я не хочу боротися зі старінням

"Я не хочу тікати від старіння", — сказав актор журналістам. Він вважає за важливе навчитися любити себе і краще ставитися до себе.

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Голлівудська зірка, 58-річний актор Бред Пітт не хоче боротися зі старінням. Про це пише TV-Media.at.

"Це концепція, якої ми не можемо позбутися, і я хотів би, щоб наша культура прийняла її з розкритими обіймами", — сказав дворазовий володар премії "Оскар".

Бред Пітт також розповів про свої уявлення про красу та про те, чи потрібна чоловікам та жінкам косметика з "антивіковим ефектом". Пітт нещодавно почав продавати свою власну лінію для догляду за шкірою, але, за його словами, відмовився від обіцянок виробляти "антивікову косметику": "Це смішно, це казка". Важливо навчитися любити себе і ставитись до себе краще.

"Просто старійте здорово", — наказує інших Пітт, який, судячи з усього, не має претензій до своєї зовнішності.

В інтерв'ю Vogue, опубліковане в середу в Instagram, голлівудська зірка також розповів, кого він вважає "найкрасивішими чоловіками у світі" у минулому та теперішньому.

В акторському світі для Пітта це насамперед актор Пол Ньюман. "Тому, що він старів так витончено. І, судячи з усього, він був справді особливою, щедрою, теплою і чесною людиною".

Бред Пітт також вибрав серед чоловіків-колег, які адекватно ставляться до свого поважного віку.

"Якщо я хочу назвати когось, хто ще живий, я повинен назвати актора Джорджа Клуні, чому б і ні?" — пожартував Пітт, нагадавши цією фразою, що дружить з Джорджем уже багато років.

Нагадаємо, раніше Бред Пітт зізнався, що схильний до спалахів гніву.