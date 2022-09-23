Легендарный замок короля Артура может рухнуть в море

Замок Тинтагель – достопримечательность Корнуолла, согласно легенде, здесь был зачат король Артур

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В Великобритании переживают, что могут лишиться легендарной достопримечательности: замка Тинтангель, где, по преданию, был зачат король Артур. Об этом пишет Daily Mail.

Крепость Тинтагель находится в Корнуолле, стоит на берегу моря, а его уровень стремительно поднимается и размывает береговую линию, так что скоро живописные развалины могут обрушится в море.

Организация English Heritage уже обратилась с призывом собрать средства на корепление берега и сохранение замка.

"Эрозия вдоль береговой линии Англии не является чем-то новым, но темпы потери земель, которые мы наблюдаем за последние несколько лет, вызывают тревогу, и некоторые сценарии указывают на то, что к концу года уровень моря может подняться на уже на метр", — сообщили в организации.

[ + – ] Замок Тинтагель, где был зачат король Артур

Замок Тинтагель был заселен с позднеримского периода, но только в 12 веке летописец Джеффри Монмотский утверждал, что именно здесь был зачат король Артур. Когда древний король Британии Утер Пендрагон сошел с ума от страсти к Игерне, жене одного из его баронов Горлуа Корнуолла, Горлуа спрятал жену в замке Тинтагель.

Утер не мог проникнуть в неприступный замок, ведь его со всех сторон окружало море. И тогда волшебник Мерлин превратил его в Горлуа. И он, обманув стражу, вошел в замок и возлег с Игерной. Которая после, спустя 9 месяцев родила Артура, будущего героя и короля, собиравшего рыцарей за круглым столом. А также доставшего свой меч из камня.

Тинтагель был отстроен в 1230-х годах Ричардом, графом Корнуолла, но он разрушался буквально на протяжении всей своей истории, просто сейчас ситуация стала критической.

Кроме легендарного замка под угрозой разрушения еще несколько старинных крепостей и исторических достопримечательностей.

Так, в море могу обрушится гарнизонные укрепления на островах Силли, замок Херст в Хэмпшире, построенный Генрихом VIII, замок Калшот — еще одно из укреплений Генриха VIII, живописный замок Пиль в Кумбрии.

Было подсчитано, что в Англии и Уэльсе 113 000 жилых объектов, 9 000 коммерческих объектов и 5 000 гектаров сельскохозяйственных угодий находятся в районах, потенциально подверженных риску береговой эрозии.