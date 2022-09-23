Легендарний замок короля Артура може повалитися в море

Замок Тінтагель — визначна пам'ятка Корнуолла, згідно з легендою, тут був зачатий король Артур

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У Великобританії переживають, що можуть втратити легендарну пам'ятку: замок Тінтагель, де, за переказами, був зачатий король Артур. Про це пише Daily Mail.

Фортеця Тінтагель знаходиться в Корнуоллі, стоїть на березі моря, а його рівень стрімко підіймається і розмиває берегову лінію, тому незабаром мальовничі руїни можуть обрушитися в море.

Організація English Heritage вже звернулася із закликом зібрати кошти на кореплетіння берега та збереження замку.

"Ерозія вздовж берегової лінії Англії не є чимось новим, але темпи втрати земель, які ми спостерігаємо за останні кілька років, викликають тривогу, і деякі сценарії вказують на те, що до кінця року рівень моря може піднятися вже на метр", — повідомили в організації.

[ + – ] Замок Тінтагель, де був зачатий король Артур

Замок Тінтагель був заселений з пізньоримського періоду, але лише у 12 столітті літописець Джеффрі Монмотський стверджував, що саме тут був зачатий король Артур. Коли стародавній король Британії Утер Пендрагон збожеволів від пристрасті до Ігерні, дружини одного з його баронів Горлуа Корнуолла, Горлуа сховав дружину в замку Тінтагель.

Утер не міг проникнути в неприступний замок, адже його з усіх боків оточувало море. І тоді чарівник Мерлін перетворив його на Горлуа. І він, обдуривши варту, увійшов у замок і ліг з Ігерною. Яка після, через 9 місяців народила Артура, майбутнього героя та короля, який збирав лицарів за круглим столом. А також дістав свій меч із каменю.

Тінтагель відбудований у 1230-х роках Річардом, графом Корнуолла, але він руйнувався буквально протягом усієї своєї історії, просто зараз ситуація стала критичною.

Окрім легендарного замку під загрозою руйнування ще кілька старовинних фортець та історичних пам'яток.

Так, у море можуть звалитися гарнізонні укріплення на островах Сіллі, замок Херст у Гемпширі, збудований Генріхом VIII, замок Калшот — ще одне з укріплень Генріха VIII, мальовничий замок Піль у Кумбрії.

Було підраховано, що в Англії та Уельсі 113 000 житлових об'єктів, 9 000 комерційних об'єктів і 5 000 гектарів сільськогосподарських угідь знаходяться в районах, потенційно схильних до ризику берегової ерозії.