Удивительное зрелище. На показе Gucci по подиуму прошли близнецы

Алессандро Микеле сообщил, что это дань уважения его матери и ее сестре-близнецу

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На Недел моды в Милане состоялся показ Gucci Spring 2023 и он его точно будет очень нелегко превзойти. Креативный директор модного дома Gucci Алессандро Микелевыпустил на подиум близнецов. Об этом пишет Complex.

Перед показом он опубликовал пояснительную записку в которой написал, что показ – это дань уважения его матери Эральде и ее сестре-близнецу Джулиане.

[ + – ] Шоу Gucci Twinsburg на Неделе моды в Милане

"Я — сын двух матерей: мамы Эральды и мамы Джулианы. Мой школьный учитель был в шоке, когда я ему об этом сказал. Для меня же, напротив, это абсолютно нормально. Мне даже неважно было знать, кто из них меня родил. Они обе были божествами на моем Олимпе. Их двойная любовь породила мое вечное восхищение двойниками", — написал Микеле.

Шоу получило название Twinsburg. По подиуму шли близнецы и двойники – подобрали максимально схожих моделей и одинаково их загримировали.

[ + – ] Шоу Gucci Twinsburg

Они шли, кроме прочего, под слова песни Мэри Кейт и Эшли Олсен 1992 года "Однояйцевые близнецы".

Микеле сообщил, что шоу Gucci Twinsburg играет в игру, которую он описывает как "иллюзию сломанной симметрии", присутствующую в основной "магии" близнецов.

[ + – ] Близнецы на показе Gucci Twinsburg Фото: Getty Images

"Мода, в конце концов, живет за счет последовательного умножения, которое не препятствует наиболее подлинному выражению каждой возможной индивидуальности", — сказал Микеле.