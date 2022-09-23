Дивовижне видовище. На показі Gucci подіумом пройшли близнюки

Алессандро Мікеле повідомив, що це данина поваги його матері та її сестрі-близнючці.

Related video

На Тижні моди в Мілані відбувся показ Gucci Spring 2023, і його точно буде дуже нелегко перевершити. Креативний директор модного дому Gucci Алессандро Мікеле випустив на подіум близнюків. Про це пише Complex.

Перед показом він опублікував пояснювальну записку, де написав, що показ — це данина поваги його матері Еральді та її сестрі-близнючці Джуліані.

[ + – ] Шоу Gucci Twinsburg на Тижні моди в Мілані

"Я — син двох матерів: мами Еральди та мами Джуліани. Мій шкільний учитель був шокований, коли я йому про це сказав. Для мене ж, навпаки, це абсолютно нормально. Мені навіть неважливо було знати, хто з них мене народив. Вони обидві були божествами на моєму Олімпі. Їхня подвійна любов породила моє вічне захоплення двійниками", — написав Мікеле.

Шоу отримало назву Twinsburg. Подіумом йшли близнюки та двійники — підібрали максимально схожих моделей і однаково їх загримували.

[ + – ] Шоу Gucci Twinsburg

Вони йшли, крім іншого, під слова пісні Мері Кейт і Ешлі Олсен 1992 року "Однояйцеві близнюки".

Мікеле повідомив, що шоу Gucci Twinsburg грає в гру, яку він описує як "ілюзію зламаної симетрії", яка присутня в основній "магії" близнюків.

[ + – ] Близнюки на показі Gucci Twinsburg Фото: Getty Images

"Мода, зрештою, живе за рахунок послідовного множення, яке не перешкоджає найсправжнішому виразу кожної можливої індивідуальності", — сказав Мікеле.