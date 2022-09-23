Звезду сериала "Ривердейл" приговорили к пожизненному сроку за убийство матери и попытку убийства Трюдо

Райан Грэнтэм намеревался убить премьер-министра Канады Джастина Трюдо, но сдался властям

Related video

24-летнего канадского актера Райана Грэнтэма, звезду сериалов "Ривердейл" и "Сверхъестественное", приговорили к пожизненному заключению за убийство матери. Также он намеревался убить премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом пишет CBC.

Райан Грэнтэм не сможет подать апелляцию на условно-досрочное освобождение в течение 14 лет. Он признал себя виновным по обвинению в убийстве второй степени за убийство своей 64-летней матери Барбары Уэйт.

Убийство произошло в марте 2020 года. Грэнтэм выстрелил матери в затылок, когда она играла на пианино.

Затем он поехал в резиденцию Джастина Трюдо с тремя пистолетами, боеприпасами и 12 коктейлями Молотова в своей машине. Но потом решил сдаться властям.

В прокуратуре отметили, что Райан убил свою мать, чтобы она "не стала свидетельницей того, как он убивает премьер-министра".

Актер записал на GoPro видео, в котором признался в убийстве и продемонстрировал безжизненное тело своей матери.

"Я выстрелил ей в затылок. Ведь через несколько мгновений она бы знала, что это был я", — сказал он на записи.

Затем актер купил пиво и травку, поэкспериментировал с приготовлением коктейлей Молотова и посмотрел Netflix, прежде чем накрыть тело матери простыней и лечь спать.

На следующее утро, как сообщил Грэнтэм властям, он повесил четки на пианино матери, расставил зажженные свечи вокруг ее тела, а затем загрузил в свою машину три пистолета, боеприпасы, дюжину коктейлей Молотова, снаряжение для кемпинга и указал дорогу к коттеджу Трюдо в Оттаве.

Он должен был проехать более 50 часов, чтобы убить Трюдо, но передумал и обратился в полицию Ванкувера, признавшись в убийстве.

Судья Верховного суда Британской Колумбии Кэтлин Кер заявила, что считает слабое психическое здоровье актера смягчающим обстоятельством, иначе ему бы пришлось ждать до шанса подать апелляцию на условно-досрочное 18 лет.

Она отметила, что Грэнтэм, казалось, искренне раскаивался и искал психиатрической помощи в тюрьме.

[ + – ] Райан Грэнтэм в сериале "Сверхъестественное" Фото: Скриншот

Напомним, Райан Грэнтэм начал актерскую карьеру еще в 9 лет, потом снялся в "Тайне Щелкунчика". Еще одной его удачей стали съемки в культовом сериале "Сверхъестественное", где ему досталась яркая роль мальчика, который получает суперсилу и дает отпор хулиганам.

Затем он сыграл роли в фильмах "Дневник слабака" и "Воображариум доктора Парнаса". Но главной его удачей стала роль в сериале "Ривердейл", где он сыграл Джеффри Августина.