Зірку серіалу "Рівердейл" засудили до довічного терміну за вбивство матері та спробу вбивства Трюдо

Раян Ґрентем мав намір убити прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, але здався владі.

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24-річного канадського актора Раяна Ґрентема, зірку серіалів "Рівердейл" і "Надприродне", засудили до довічного ув'язнення за вбивство матері. Також він мав намір убити прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Про це пише CBC.

Раян Ґрентем не зможе подати апеляцію на умовно-дострокове звільнення протягом 14 років. Він визнав себе винним за звинуваченням у вбивстві другого ступеня за вбивство своєї 64-річної матері Барбари Вейт.

Убивство сталося в березні 2020 року. Ґрентем вистрілив матері в потилицю, коли вона грала на піаніно.

Потім він поїхав до резиденції Джастіна Трюдо з трьома пістолетами, боєприпасами та 12 коктейлями Молотова у своїй машині. Але потім вирішив здатися владі.

У прокуратурі зазначили, що Раян убив свою матір, щоб вона "не стала свідком того, як він убиває прем'єр-міністра".

Актор записав на GoPro відео, де зізнався в убивстві та продемонстрував неживе тіло своєї матері.

"Я вистрілив їй у потилицю. Адже через кілька миттєвостей вона б знала, що це був я", — сказав він на записі.

Потім актор купив пиво й траву, поекспериментував із приготуванням коктейлів Молотова та подивився Netflix, перш ніж накрити тіло матері простирадлом і лягти спати.

Наступного ранку, як повідомив Ґрентем владі, він повісив чотки на піаніно матері, розставив запалені свічки навколо її тіла, а потім завантажив у свою машину три пістолети, боєприпаси, дюжину коктейлів Молотова, спорядження для кемпінгу та вказав дорогу до котеджу.

Він мав проїхати понад 50 годин, щоб убити Трюдо, але передумав і звернувся до поліції Ванкувера, зізнавшись у вбивстві.

Суддя Верховного суду Британської Колумбії Кетлін Кер заявила, що вважає слабке психічне здоров'я актора пом'якшувальною обставиною, інакше йому довелося б чекати до шансу подати апеляцію на умовно-дострокове 18 років.

Вона зазначила, що Ґрентем, здавалося, щиро каявся та шукав психіатричної допомоги у в'язниці.

[ + – ] Раян Ґрентем у серіалі "Надприродне" Фото: Скриншот

Нагадаємо, Раян Ґрентем розпочав акторську кар'єру ще в 9 років, потім знявся в "Таємниці Лускунчика". Ще одним його успіхом стали зйомки в культовому серіалі "Надприродне", де йому дісталася яскрава роль хлопчика, який отримує суперсилу та дає відсіч хуліганам.

Потім він зіграв ролі у фільмах "Щоденник слабака" та "Імаджинаріум доктора Парнаса". Але головною його удачею стала роль у серіалі "Рівердейл", де він зіграв Джеффрі Августина.