Модель Кендалл Дженнер показала трендовое осеннее пальто (ФОТО)

Осенние холода приближаются слишком быстро, и благодаря Кендалл Дженнер и ее потрясающему осеннему стилю мы не можем ждать, чтобы не объявить о новой модной находке – оливковом пальто.

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Кендалл надела его для вечерней прогулки по Нью-Йорку. Надо признать, в этом пальто модель идеально сочетает в себе ультраэлегантный выходной образ и модные осенние элементы. Об этом пишет Glamour.

Судя по тому, что она надела под пальто, Кендалл фокусируется на мелких деталях. Для своего потрясающего вечернего образа Кендалл Дженнер сочетает базовый белый топ с черными расклешенными брюками и галстуком на животе — простой образ не может быть проще!

Затем черно-белая комбинация мастерски дополняет модель цветными акцентами и интересными материалами!

Но первое, что видят уличные зеваки, когда Кендалл идет по осеннемуНью-Йорку, это блестящее оливковое пальто модели. (Вероятно, оно подходит для всех типов кожи). И подходящие фисташково-зеленые туфли на каблуке (Они такие оригинальные, что можно купить такую пару для особого случая).

Стилисты считают, что это пальто прекрасно подходит для просто прогулки, а также для официального прием, а также для деловой встречи. И одежда под это пальто подойдет почти любая: элегантное платье для выхода в свет с мини-платьем и сапогами до колен или довольно повседневные брюки с кроссовками и свитером. Все равно – трендовое оливковое пальто выглядит потрясающе!

И оно еще, оказывается, практично. Благодаря плотной подкладке осеннее пальто Кендалл Дженнер выдерживает еще более низкие температуры и, кроме того, выглядит очень стильно.

С таким пальто осень будет хорошей!

Напомним, Кендалл Дженнер впервые позировала для бренда Jimmy Choo, примеряя довольно откровенные и экстравагантные наряды в свежей фотосессии.