Модель Кендалл Дженнер показала трендове осіннє пальто (ФОТО)

Осінні холоди наближаються дуже швидко, і завдяки Кендалл Дженнер та її приголомшливому осінньому стилю ми не можемо чекати, щоб не оголосити про нову модну знахідку — оливкове пальто.

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Кендалл одягла його для вечірньої прогулянки Нью-Йорком. Треба визнати, що в цьому пальті модель ідеально поєднує в собі ультраелегантний вихідний образ і модні осінні елементи. Про це пише Glamour.

Судячи з того, що вона одягла під пальто, Кендалл фокусується на дрібних деталях. Для свого приголомшливого вечірнього образу Кендалл Дженнер поєднує базовий білий топ із чорними брюками і краваткою на животі — простий образ не може бути простіше!

Потім чорно-біла комбінація майстерно доповнює модель кольоровими акцентами та цікавими матеріалами!

Але перше, що бачать вуличні роззяви, коли Кендалл йде по осінньому Нью-Йорку, це блискуче оливкове пальто моделі. (Вірогідно, воно підходить для всіх типів шкіри). І підходящі фісташково-зелені туфлі на підборах (вони такі оригінальні, що можна купити таку пару для особливого випадку).

Стилісти вважають, що це пальто чудово підходить для просто прогулянки, а також для офіційного прийому, а також для ділової зустрічі. І одяг під це пальто підійде майже будь-яка: елегантна сукня для виходу у світ з мінісукнею і чоботами до колін або досить повсякденні штани з кросівками та светром. Все одно — трендове оливкове пальто виглядає приголомшливо!

І воно ще, виявляється, практичне. Завдяки щільній підкладці осіннє пальто Кендалл Дженнер витримує ще нижчі температури та, крім того, виглядає дуже стильно.

З таким пальтом осінь буде гарною!

Нагадаємо, Кендалл Дженнер вперше позувала для бренду Jimmy Choo, приміряючи досить відверті та екстравагантні вбрання у свіжій фотосесії.