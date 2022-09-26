Время возможностей для Овнов и разочарования для Козерогов. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 сентября 2022 года
Сегодня начинается новый лунный цикл по лунному календарю. Это время свежей энергии, однако звезды рекомендуют использовать ее осторожно.
Овен
День благоприятный для всего нового — работы, отношений, бизнес-идей. Но сегодня как никогда важно прислушаться к собственной интуиции. Во второй половине дня лучше не принимать решения, связанные с финансами.
Телец
У вас появятся новые обязательства. Если вы отнесетесь к ним ответственно — успех гарантирован. Сегодня также важно не отказывать в помощи тем, кто за ней обратиться.
Близнецы
Если вам сегодня не хочется заниматься тем, к чему не лежит душа — не делайте этого. Прекрасное время избавиться от всего старого и обремененного горьким опытом. Запланируйте вечер с семьей.
Рак
Смена обстановки будет очень полезной. Все поездки будут удачными и результативными. Вас ждет приятный сюрприз от родных. Новые идеи могут захлестнуть вас с головой. Но не забывайте об отдыхе.
Лев
Сегодня хороший день для самоанализа, поиска истины. Вам удасться сохранить много собственных сил и энергии, прислушавшись к совету старших коллег или родственников. А вот критика будет неконструктивной, не дайте ей испортить вам настроение.
Дева
Если есть возможность — останьтесь сегодня дома. Время взять паузу и хорошенько отдохнуть. Иначе вы рискуете заболеть и тогда вам придется отдыхать вынужденно.
Весы
День обещает быть успешным, если вы максимально хорошо поработаете. Восстановить силы поможет общение с друзьями. Не доверяйте незнакомцам.
Скорпион
Сегодня важно не обращать внимания на недоброжелателей, постарайтесь сохранить спокойствие и выдержку. У вас впереди светлая полоса, нужно чуть больше терпения.
Стрелец
Постарайтесь снизить уровень тревожности. Помните, что все, что ваше — от вас никуда не денется. Отпускайте людей из прошлого, не копите обиды — вы достойны самых лучших отношений. И они скоро в вашей жизни будут.
Козерог
Сегодня лучше не выяснять отношения с детьми, родителями и второй половинкой. Ссоры не добавят вам энергии. Если вы долго не решались сделать какой-то важный шаг и колебались в принятии решения — сегодня точно ничего не делайте, разочаруетесь.
Водолей
Умеренный эгоизм будет сегодня полезен вам. Но не зазнавайтесь — работать, в том числе над собой. все равно придется. В финансовом секторе день удачный, крупные покупки будут служить долго.
Рыбы
Хорошее время освободиться наконец-то от всего лишнего — страхов, обид, выяснения отношений. Освобожденную энергию используйте на новые романы или же дружеское общение.
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