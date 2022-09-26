Час можливостей для Овнів та розчарування для Козерогів. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 вересня 2022 року

Сьогодні починається новий місячний цикл за місячним календарем. Це час свіжої енергії, проте зірки рекомендують використовувати її обережно.

Related video

Овен

День сприятливий для всього нового – роботи, стосункіі, бізнес-ідей. Але сьогодні як ніколи важливо дослухатися до власної інтуїції. У другій половині дня краще не ухвалювати рішення, пов'язані з фінансами.

Телець

У вас будуть нові зобов'язання. Якщо ви поставитеся до них відповідально – успіх гарантований. Сьогодні також важливо не відмовляти у допомозі тим, хто за нею звернутися.

Близнюки

Якщо вам сьогодні не хочеться займатися тим, до чого не лежить душа, — не робіть цього. Прекрасний час позбутися всього старого і обтяженого гірким досвідом. Заплануйте вечір із сім'єю.

Рак

Зміна ситуації буде дуже корисною. Усі поїздки будуть вдалими та результативними. На вас чекає приємний сюрприз від рідних. Нові ідеї можуть захопити вас із головою. Але не забувайте про відпочинок.

Лев

Сьогодні добрий день для самоаналізу, пошуку істини. Вам вдасться зберегти багато власних сил та енергії, прислухавшись до поради старших колег чи родичів. А ось критика буде неконструктивною, не дайте їй зіпсувати настрій.

Діва

Якщо є можливість – залиштеся сьогодні вдома. Час узяти паузу і добре відпочити. Інакше ви ризикуєте захворіти і тоді вам доведеться відпочивати вимушено.

Терези

День обіцяє бути успішним, якщо ви максимально добре попрацюєте. Відновити сили допоможе спілкування із друзями. Не довіряйте незнайомцям.

Скорпіон

Сьогодні важливо не звертати уваги на недоброзичливців, постарайтеся зберегти спокій та витримку. У вас попереду світла смуга, потрібно трохи більше терпіння.

Стрілець

Намагайтеся знизити рівень тривожності. Пам'ятайте, що все, що ваше, від вас нікуди не дінеться. Відпускайте людей з минулого, не збирайте образи — ви гідні найкращих стосунків. І вони скоро у вашому житті будуть.

Козеріг

Сьогодні краще не з'ясовувати стосунки з дітьми, батьками та другою половинкою. Сварки не додадуть вам енергії. Якщо ви довго не наважувалися зробити якийсь важливий крок і вагалися в ухваленні рішення — сьогодні нічого не робіть, розчаруєтеся.

Водолій

Помірний егоїзм буде сьогодні корисним для вас. Але не зазнавайтеся — працювати, зокрема, над собою, все одно доведеться. У фінансовому секторі вдалий день, великі покупки служитимуть довго.

Риби

Гарний час звільнитися нарешті від зайвого — страхів, образ, з'ясування стосунків. Звільнену енергію використовуйте на нові романи або дружнє спілкування.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ