Особенности новолуния 26 сентября 2022 года: что обязательно нужно сделать
Новолуние в этом году особенное — оно приходится на ретроградный Меркурий, новая луна окажется в созвездии Весов. Астрологи рекомендуют составить перечень дел на период новолуния
Новолуние в этом году особенное — оно приходится на ретроградный Меркурий, новая луна окажется в созвездии Весов. Это означает возможность примирения, достижения компромиссов в спорных вопросах, поиска гармонии. Однако астрологи предупреждают — не стоит строить серьезных планов на будущее, лучше воздержаться от начала новых отношений.
Новолуние — благоприятный период для того, чтобы заняться собственным здоровьем, пройти оздоровительные процедуры, помедитировать. Это время для поиска ответов на важные вопросы, осознания себя, восстановления внутренней гармонии и спокойствия. Вы сможете понять чего вы хотите на самом деле и в каком направлении вам двигаться дальше.
Также новолуние в этом году способствует и в решении профессиональных проблем. Даже если у вас возникнет ощущение неуверенности в себе, важно довести до завершение текущие дела. Новые начинания лучше отложить.
Астрологи рекомендуют составить перечень дел на период новолуния.
Он обязательно должен включать в себя такие пункты:
► простить все старые и новые обиды
► снизить уровень тревожности с помощью медитаций, легких физических упражнений
► детально прописать планы на будущее, лучше — на чистом листе бумаги
► уделить внимание своему хобби
► заняться творчеством
► провести время с семьей, родителями, детьми
► провести практики очищения от негатива
Поступки, которые не стоит совершать в новолуние:
► не отказывайте в помощи тем, кто просит
► не ищите новую работу, не бросайте старую
► не планируйте командировки
► не отправляйтесь в путешествия
► не переезжайте в новое жилье
► не спорьте
► не ссорьтесь
► не обижайтесь и не обижайте в ответ