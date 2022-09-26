Особенности новолуния 26 сентября 2022 года: что обязательно нужно сделать

Новолуние в этом году особенное — оно приходится на ретроградный Меркурий, новая луна окажется в созвездии Весов. Астрологи рекомендуют составить перечень дел на период новолуния

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Новолуние в этом году особенное — оно приходится на ретроградный Меркурий, новая луна окажется в созвездии Весов. Это означает возможность примирения, достижения компромиссов в спорных вопросах, поиска гармонии. Однако астрологи предупреждают — не стоит строить серьезных планов на будущее, лучше воздержаться от начала новых отношений.

Новолуние — благоприятный период для того, чтобы заняться собственным здоровьем, пройти оздоровительные процедуры, помедитировать. Это время для поиска ответов на важные вопросы, осознания себя, восстановления внутренней гармонии и спокойствия. Вы сможете понять чего вы хотите на самом деле и в каком направлении вам двигаться дальше.

Также новолуние в этом году способствует и в решении профессиональных проблем. Даже если у вас возникнет ощущение неуверенности в себе, важно довести до завершение текущие дела. Новые начинания лучше отложить.

Астрологи рекомендуют составить перечень дел на период новолуния.

Он обязательно должен включать в себя такие пункты:

► простить все старые и новые обиды

► снизить уровень тревожности с помощью медитаций, легких физических упражнений

► детально прописать планы на будущее, лучше — на чистом листе бумаги

► уделить внимание своему хобби

► заняться творчеством

► провести время с семьей, родителями, детьми

► провести практики очищения от негатива

Поступки, которые не стоит совершать в новолуние:

► не отказывайте в помощи тем, кто просит

► не ищите новую работу, не бросайте старую

► не планируйте командировки

► не отправляйтесь в путешествия

► не переезжайте в новое жилье

► не спорьте

► не ссорьтесь

► не обижайтесь и не обижайте в ответ