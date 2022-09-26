Особливості молодика 26 вересня 2022: що обов'язково потрібно зробити

Молодий місяць цього року особливий — він припадає на ретроградний Меркурій, новий місяць опиниться в сузір'ї Терезів. Астрологи рекомендують скласти перелік справ на період молодика

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Молодий місяць цього року особливий — він припадає на ретроградний Меркурій, новий місяць опиниться в сузір'ї Терезів. Це означає можливість примирення, досягнення компромісів у спірних питаннях, пошук гармонії. Проте астрологи попереджають: не варто будувати серйозних планів на майбутнє, краще утриматися від початку нових стосунків.

Молодий місяць — сприятливий період для того, щоб зайнятися власним здоров'ям, пройти оздоровчі процедури, помедитувати. Це час для пошуку відповідей на важливі питання, усвідомлення себе, відновлення внутрішньої гармонії та спокою. Ви зможете зрозуміти, чого ви хочете насправді і в якому напрямку вам рухатися далі.

Також молодик цього року сприяє і у розв'язанні професійних проблем. Навіть якщо у вас виникне відчуття невпевненості у собі, важливо довести до завершення поточні справи. Нові починання краще відкласти.

Астрологи рекомендують скласти перелік справ на період молодика.

Він обов'язково повинен включати такі пункти:

► пробачити всі старі та нові образи

► знизити рівень тривожності за допомогою медитацій, легких фізичних вправ

► детально прописати плани на майбутнє, краще — на чистому аркуші паперу

► приділити увагу своєму хобі

► зайнятися творчістю

► провести час із сім'єю, батьками, дітьми

► провести практики очищення від негативу

Вчинки, які не варто робити під час молодика:

► не відмовляйте у допомозі тим, хто просить

► не шукайте нову роботу, не кидайте стару

► не плануйте відрядження

► не вирушайте в подорожі

► не переїжджайте в нове житло

► не сперечайтесь

► не сваріться

► не ображайтеся та не ображайте у відповідь