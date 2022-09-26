101-летняя икона моды Айрис Апфель представила линию яркой косметики

В линейку вошли две палитры теней для век, три оттенка для губ, зеркало, косметичка и наклейки для ногтей.

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101-летняя американская дизайнер и коллекционер Айрис Апфель, которая в своем возрасте продолжает сниматься в фотосессиях и нести в мир красоту и стиль, стала партнером британского косметического бренда Ciaté London для запуска новой капсульной коллекции, пишет People.

В линейку вошли восемь предметов: две палитры теней для век, три оттенка для губ, зеркало, косметичка и наклейки для ногтей. Все перечисленное украшено изображением Апфель, вплоть до ее фирменных очков в черной оправе. Даже на косметичке есть ее лицо. по словам Айрис, она не могла поверить, когда впервые увидела результат.

"Эта коллекция сочетает в себе все, что я полюбила в красоте за 101 год своей жизни. Я усердно работала с командой Ciate London, чтобы гарантировать, что каждая формула была разработана с учетом потребностей клиентов. Я надеюсь, что эта коллекция послужит напоминанием о том, что быть по-настоящему собой значит быть неудержимой", – прокомментировала дизайнер свой труд.

Цены на товар из коллекции начинаются от $15 долларов, а продукты доступны на веб-сайте Ciaté London, а также в магазинах Nordstrom и Nordstrom Rack.

Ранее Апфель рассказывала журналистом, что возраст совершенно не мешает ей наслаждаться жизнью. По ее словам, ей нравится быть постоянно чем-то занятой.

"Я Energizer Bunny. Время от времени я сдаюсь, но я многозадачный черный пояс. Мне нужно делать несколько дел одновременно. Я никогда не могла читать даже одну книгу за раз. Я должна прочитать три книги. Моя голова работает", – признавалась она вскоре после празднования своего векового юбилея.

Стремясь оставаться занятой и продолжать распространять свою страсть к моде и красоте, Апфель на протяжении многих лет работала с многочисленными брендами, в том числе выпустила незабываемую коллекцию для H&M в начале этого года в честь своего 100-летия.

Айрис Апфель уже при жизни оставила неизгладимый след в истории моды и дизайна. Например, она оформляла рабочие кабинеты и дома девяти президентов США: от Трумена до Клинтона. Все проекты Айрис вела вместе со своим супругом и совладельцем текстильного производства Old World Weavers Карлом Апфелем, который ушел из жизни в 2015 году в возрасте 100 лет. Пара прожила в браке 67 лет.

В 2005 году Институт костюма Нью-Йорка попросил у Айрис несколько ее аксессуаров для своей очередной выставки. Но коллекция Айрис настолько поразила кураторов музея, что избранное из ее гардероба было выставлено как отдельная экспозиция.

В 2012 году знаменитый обувной бренд Jimmy Choo выпустил модель туфель Iris, посвященную Айрис Апфель. Коричневые босоножки на высокой шпильке с плетеными ремешками и цветным декором продавались в бутиках марки.

В честь возрастного дизайнера создана именная кукла Барби, а о ее жизни сняли документальный фильм.