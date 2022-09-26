101-річна ікона моди Айріс Апфель представила лінійку яскравої косметики

У лінійку увійшли дві палітри тіней для повік, три відтінки для губ, дзеркало, косметичка та наклейки для нігтів.

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101-річна американська дизайнерка та колекціонерка Айріс Апфель, яка у своєму віці продовжує зніматися у фотосесіях і нести у світ красу та стиль, стала партнеркою британського косметичного бренду Ciaté London для запуску нової капсульної колекції, пише People.

До лінійки увійшли вісім предметів: дві палітри тіней для повік, три відтінки для губ, дзеркало, косметичка та наклейки для нігтів. Усе перераховане прикрашене зображенням Апфель, аж до фірмових окулярів у чорній оправі. Навіть на косметичці є її обличчя. За словами Айріс, вона не могла повірити, коли вперше побачила результат.

"Ця колекція поєднує в собі все, що я полюбила в красі за 101 рік свого життя. Я старанно працювала з командою Ciate London, щоб гарантувати, що кожна формула була розроблена з урахуванням потреб клієнтів. Я сподіваюся, що ця колекція стане нагадуванням про те, що бути по-справжньому собою означає бути нестримною", — прокоментувала дизайнерка свою працю.

Ціни на товар з колекції починаються від $15 доларів, а продукти доступні на вебсайті Ciaté London, а також у магазинах Nordstrom і Nordstrom Rack.

Раніше Апфель розповідала журналістам, що вік зовсім не заважає їй насолоджуватися життям. За її словами, їй подобається бути постійно чимось зайнятою.

"Я Energizer Bunny. Час від часу я здаюся, але я багатозадачний чорний пояс. Мені потрібно робити кілька справ одночасно. Я ніколи не могла читати навіть одну книгу за раз. Я повинна прочитати три книги. Моя голова працює", — зізнавалася вона незабаром після святкування свого сторічного ювілею.

Прагнучи залишатися зайнятою та продовжувати поширювати свою пристрасть до моди й краси, Апфель протягом багатьох років працювала з численними брендами, у тому числі випустила незабутню колекцію для H&M на початку цього року на честь свого 100-річчя.

Айріс Апфель уже за життя залишила незабутній слід в історії моди й дизайну. Наприклад, вона оформляла робочі кабінети й будинки дев'яти президентів США: від Трумена до Клінтона. Всі проєкти Айріс вела разом зі своїм чоловіком і співвласником текстильного виробництва Old World Weavers Карлом Апфелем, який пішов із життя у 2015 році у віці 100 років. Пара прожила в шлюбі 67 років.

2005 року Інститут костюма Нью-Йорка попросив у Айріс кілька її аксесуарів для своєї чергової виставки. Але колекція Айріс настільки вразила кураторів музею, що обране з її гардеробу виставили як окрему експозицію.

У 2012 році знаменитий взуттєвий бренд Jimmy Choo випустив модель туфель Iris, присвячену Айріс Апфель. Коричневі босоніжки на високій шпильці з плетеними ремінцями та кольоровим декором продавалися в бутиках марки.

На честь вікової дизайнерки створили іменну ляльку Барбі, а про її життя зняли документальний фільм.