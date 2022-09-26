Когда нервы на пределе: пять эффективных способов снять стресс

Постоянный стресс ведет к ухудшению здоровья, поэтому ни в коем случае нельзя предаваться унынию и необходимо искать способы отвлечься от тяжелых мыслей.

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Спустя семь месяцев российской военной агрессии и постоянной тревоги сотни тысяч людей испытывают ежедневный, страх, стресс, депрессию и жалуются на бессоницу, панические атаки и общий дискомфорт. Пускать на самотек эти состояния нельзя, и если не готовы пойти к специалисту за помощью, есть несколько проверенных способов "собраться в кучу" в домашних условиях. Фокус предлагает попробовать самые эффективные из них.

Ванна против стресса

Теплая ванна – один из лучших способов расслабиться и успокоиться. Наберите ванную воды, температура которой 37-38 градусов. Добавьте туда морскую или обычную каменную соль с эфирными маслами. Чтобы соль скорее растворилась, подставьте ее под струю воды. Для получения расслабляющего эффекта достаточно будет примерно 250 г соли и 20 капель эфирного масла. Эфирное масло бергамота и эфирное масло сандалового дерева хорошо снимают стресс, напряжение в мышцах и успокаивают. 20-30 минут в такой ванне помогут расслабиться и выпустить негатив. Для пущего эффекта можно зажечь в ванной ароматные свечи.

Принимать успокаивающие ванны лучше всего перед сном.

[ + – ] Ванна с аромамаслами и морской солью поможет смыть весь негатив Фото: Getty

Йога

Термин "йога" пошел от санскритского слова "йодж", что переводится как "соединение, гармония, связь". И йога именно это и делает — она объединяет и гармонизирует тело, ум и душу. Она известна своей колоссальной пользой для организма и морального состояния. Асаны и дыхательные упражнения вместе снижают уровень стресса и тревожности, нормализуют сон, помогают стабилизировать настроение, а также улучшают состояние спины и шеи, повышают гибкость и улучшают фигуру. Не обязательно осваивать весь арсенал поз, достаточно использовать несколько упражнений, которые подойдут именно вам.

Дыхательные практики

Дыхательная гимнастика – один из наиболее простых, действенных и доступных любому человеку способов отпустить плохие мысли и справиться с негативными эмоциями. Правильное дыхание стимулирует нервную систему, насыщает кровь кислородом, снижает уровень гормона стресса и, к тому же, улучшает общее состояние организма. Дисфункциональное дыхание – например, слишком короткие, неглубокие вдохи, – может еще больше усугубить ментальное здоровье, нарушить кислородный обмен и даже спровоцировать панические атаки.

Время для ухода за собой

Уход за собой и своим телом – способ поднять себе настроение, отвлечься от тревожных мыслей и переключить внимание на что-то более близкое и ощутимое. Для этого не обязательно идти в дорогие салоны. Косметические процедуры (маски, скрабирование, депиляция, массаж, маникюр) можно сделать и дома. Это займет ваши руки и внимание, а полученный результат повысит настроение.

[ + – ] Уход за собой позволяет отвлечься от грустных мыслей Фото: Getty Images

Рукоделие

Рисование картин по номерам, вышивка, шитье, декупаж – занятия, которые здорово "отключают" тревожность, переводя моральное состояние в режим "созидание". Даже если вы не умеете ничего делать руками, самое время чему-то научиться. Даже маленькая вязаная игрушка или нарисованная акварель подарят вам уверенность в том, что день был прожит не зря.

[ + – ] Рукоделие помогает занять мысли созиданием Фото: ganc-chas.by

Если уже совсем ничего не хочется делать, попробуйте почитать книгу, посмотреть какой-нибудь фильм или пойти на встречу с друзьями.

Напомним, как избежать ловушек сезонной депрессии.